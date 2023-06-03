Криминализированная любовь в Латвии. Молчаливая страница истории

Материалы о судебных процессах советского суда над мужчинами-гомосексуалами (которых в то время не называли геями) служат важным источником сведений о жизни представителей однополой сексуальности в советское время. 303 приговора хранятся в Латвийском национальном архиве. Были выявлены и другие исторические источники, такие как дневник Каспарса Александра Ирбе (1906-1996), который позволяет получить представление о взглядах мужчины-гомосексуала на советскую повседневную жизнь и политику. Еще одним важным историческим источником могут стать истории людей, живших в советское время - гомосексуальных, гетеросексуальных и тех, кому нравились партнеры обоих полов (но которые не хотели навешивать на себя никаких "ярлыков").

Каспарс Александр Ирбе Фото: publicitātes

Зная о малом количестве источников, исследователь Рита Рудуша в 2012 году собрала интервью, в которых представлены истории жизни негетеросексуальных людей - женщин и мужчин, в том числе трансгендеров. В 2022 и 2023 годах Липша, Зеллис, Визгунова-Викмане и Карлис Вердиньш провели более 20 интервью с представителями ЛГБТ-сообщества и их современниками, которые жили в Советской Латвии. В их планы входит записать как можно больше свидетельств, поэтому они приглашают всех, у кого есть истории советской эпохи, связаться с командой проекта. В уже записанных интервью исследователей интересует жизнь однополых пар в советское время, восприятие гомосексуальности в обществе, практика наказания геев и взаимоотношения геев и лесбиянок с властью.