Криминализированная любовь в Латвии. Молчаливая страница истории

В исторической литературе Латвии почти ничего не говорится об ЛГБТ. Это означает, что многие люди основывают свои мысли о геях, лесбиянках и других представителях нетрадиционной сексуальности на стереотипах или других убеждениях. В советское время восприятие гомосексуальности формировалось под влиянием двух элементов - криминализации и тюремной культуры, с одной стороны, и медикализации и патологизации - с другой. Нетрадиционная любовь была маргинализирована в Советском Союзе, а однополый секс между мужчинами был уголовно наказуем. Сегодня жизнь в советское время стала неприятным воспоминанием, вульгаризированным до термина homo sovieticus ("человек советский").
Как наказывали гомосексуалов в советское время? Почему о представителях ЛГБТ мы часто слышим в публичном пространстве, а в истории Латвии об этом вообще не говорят - особенно о лесбиянках? А какие самые популярные мифы, связанные с гомосексуалами в советское время?
Этим и другим вопросам посвящен проект Латвийского научного совета (LZP) "Между государственным надзором и невмешательством: практики однополой сексуальной субкультуры в Советской Латвии, 1954-1991", который осуществляет журналист онлайн-журнала KLIK TVNET Елизавета Визгунова-Викмане под руководством исследователей Латвийского университета Инеты Липши и Каспарса Зеллиса. Команда проекта проводит уникальное исследование сексуальных субкультур с 1954 по 1991 год, открывая скрытые эпизоды истории.
Где мы можем найти доказательства того, что гомосексуалы всегда жили в Латвии?
Узнать о жизни гомосексуалов в советское время не так-то просто. Им было безопаснее спрятаться. Почему?
После Первой мировой войны в новообразованной Латвии был введен Уголовный закон Российской империи от 22 марта 1903 года, где "педерастия" каралась как минимум тремя месяцами тюремного заключения. В 1933 году Латвия разработала свой собственный Уголовный закон, по которому тюремные сроки выносились на неопределенный срок, в основном на несколько недель.
Во время советской оккупации на Латвию распространилось и советское законодательство, которое предусматривало наказание от трех до пяти лет лишения свободы за "мужеложство". Здесь важно отметить, что такое наказание применялось только к мужчинам. Хотя вопрос о возможной криминализации однополого женского секса обсуждался в Латвии в 1960 году, он так и не был реализован, а женщин наказывали другими средствами - например, вмешательством в их личную жизнь с помощью психологического террора, допросов и других методов. В Советской Латвии предназначение женщины заключалось в работе и материнстве на благо будущих поколений, поэтому другая их сексуальность оставалась тайной.
Материалы о судебных процессах советского суда над мужчинами-гомосексуалами (которых в то время не называли геями) служат важным источником сведений о жизни представителей однополой сексуальности в советское время. 303 приговора хранятся в Латвийском национальном архиве. Были выявлены и другие исторические источники, такие как дневник Каспарса Александра Ирбе (1906-1996), который позволяет получить представление о взглядах мужчины-гомосексуала на советскую повседневную жизнь и политику. Еще одним важным историческим источником могут стать истории людей, живших в советское время - гомосексуальных, гетеросексуальных и тех, кому нравились партнеры обоих полов (но которые не хотели навешивать на себя никаких "ярлыков").
Зная о малом количестве источников, исследователь Рита Рудуша в 2012 году собрала интервью, в которых представлены истории жизни негетеросексуальных людей - женщин и мужчин, в том числе трансгендеров. В 2022 и 2023 годах Липша, Зеллис, Визгунова-Викмане и Карлис Вердиньш провели более 20 интервью с представителями ЛГБТ-сообщества и их современниками, которые жили в Советской Латвии. В их планы входит записать как можно больше свидетельств, поэтому они приглашают всех, у кого есть истории советской эпохи, связаться с командой проекта. В уже записанных интервью исследователей интересует жизнь однополых пар в советское время, восприятие гомосексуальности в обществе, практика наказания геев и взаимоотношения геев и лесбиянок с властью.
Один из вопросов, над которым вынуждены задуматься исследователи после интервью: почему в советское время люди относительно мало слышали о гомосексуалах? Визгунова-Викмане вспоминает, что даже гетеросексуальность не была темой, которую выносили на публичное обсуждение. В прессе СССР секса не было, и советские власти не следовали западной парадигме, которую уже в 1960-е годы захватила "сексуальная революция". С другой стороны, после обретения независимости общество стремительно двигалось в сторону Запада, прочь от прошлого, которое оставило глубокие травмы.
Латыши стали жертвами (или, в некоторых случаях, коллаборационистами) режима во время советской оккупации, и в этой политизированной истории не было места для чего-то иного.
Карательные практики в Советском Союзе
Хотя принято считать, что гомосексуалов в Советской Латвии наказывали только лишением свободы, реальность была сложнее. Липша объясняет, что в советские годы количество приговоров росло и падало каждый год. Если вы попадали под прицел правоохранительных органов (а попадали не все!), то избежать уголовного преследования можно было, только вступив в переговоры с милицией, в основном если она вдруг заинтересовалась субкультурой. Таким образом, некоторые люди находились под постоянным наблюдением.
Первые результаты исследований показывают, что половина осужденных в советское время получала не лишение свободы, а иное наказание, например условный срок.
В условиях, когда тюремное заключение означало сексуальное насилие со стороны других заключенных, советские власти добивались того, чтобы некоторые гомосексуалы сотрудничали с милицией, когда та просила, и, возможно, иногда следили за другими. Впрочем, эту связь с властью они не особо скрывали в среде своих знакомых.
В середине 1960-х годов Министерство внутренних дел включило данные о гомосексуалах в специальную картотеку по борьбе с венерическими заболеваниями. Милиция могла отвести любого желающего к венерологу, и большинство из них (как и в случае с гетеросексуалами) были здоровы. Это принудительное разоблачение было унизительным. Гомосексуалов унижали таким образом, но не лишали их свободы.
Лесбиянки и тишина
Если о геях в советское время было мало слышно, то о лесбиянках - еще меньше. Елизавета Визгунова-Викмане объясняет, что причины молчания связаны с местом женщины в советском обществе.
Женщины воспринимались как "работающие матери", игравшие центральную роль в моногамном и гетеросексуальном советском обществе, они должны были обеспечить "продолжение нации".
Поэтому даже если они знали или подозревали, что женщины сожительствуют, они об этом не говорили. Например, читая книгу Лолиты Томсоне о Жанисе Липке, в интервью Арии Липке и Сильвии Краукле можно найти свидетельство о лесбийской паре, жившей на Кипсале уже в 1950-х годах.
"Это были три женщины - Вера, Зина и Эльвира. Вера была мужеподобна, у нас здесь была ферма и огород. Она копала огород в начале апреля в спортивных штанах и с сумкой. [...]"
Вера и Эльвира жили как муж и жена. Но это не помешало местным жителям Кипсалы наладить добрососедские отношения с этими женщинами. Они продавали лук, рассаду и все остальное, что выращивали на своем огороде. В интервью Визгуновой-Викмане Ария Липке упоминает, что Вера была грубой женщиной, т. е. одевалась в мужскую одежду и говорила низким голосом.
Между тем воспоминания Каспара Александра Ирбе также показывают, что лесбиянки встречались и даже были видны в публичном пространстве. В нескольких эпизодах своего дневника он описывает женщин, которых трудно отличить от мужчин из-за мужской одежды. Кроме того, он наблюдал и слышал рассказы о лесбийских сексуальных действиях в городской среде.
В 1980-х годах Ирбе, наблюдая за лесбийской парой в Юрмале, писал, что однополые отношения, согласно теориям зарубежных исследователей, являются нормальным проявлением сексуальности.
Более того, систематические условия, в которых зачастую вынуждены были жить советские граждане, порождали различные формы интимных отношений, которые сегодня не могут быть истолкованы как однополые отношения, включающие секс.
Например, жилищная проблема предполагала, что два человека - женщины - могли жить вместе или даже быть в близких любовных отношениях, но не в романтических.
Некоторые однополые отношения советского времени можно сравнить с "бостонскими браками", когда люди живут вместе и разделяют разные аспекты личного жизненного опыта - но не постель. Визгунова-Викмане поговорила с женщиной, которая, потеряв мужа в 1970-е годы, стала жить вместе со своей подругой. Хотя отношения между двумя женщинами никогда не принимали романтический характер, взаимная забота стала самым важным, что их связало, особенно на закате жизни, когда у одной из них диагностировали деменцию.
Городские легенды о гомосексуальности
Зеллис рассказывает о городских легендах о гомосексуальности, которые сыграли свою роль в формировании современного восприятия ЛГБТ-сообщества. Беседуя с людьми, родившимися между 1940 и 1960 годами, Зеллис записал несколько городских легенд о гомосексуалах. Например, о том, что они были связаны с советской номенклатурой и поэтому могли безнаказанно практиковать гомосексуализм. В советской "сфере" также существовали гомосексуалы, которые "образовали тайную сеть" и были связаны "кодексом молчания", нарушение которого могло привести к загадочной смерти. Если гомосексуалы в Латвии не были связаны со Комитетом государственной безопасности (КГБ), то считалось, что они связаны другими узами взаимной поддержки, "как евреи".
После обнародования базы данных информаторов КГБ в ней оказались и латышские гомосексуалы, отказавшиеся объяснить свое сотрудничество с советскими спецслужбами. Рассказы свидетельствуют о подозрениях, что коллеги или друзья могли быть связаны с ЧК, ведь их сексуальная ориентация, которая могла скомпрометировать их и угрожать судебным преследованием, была для них серьезным аргументом для согласия на вербовку. Возможно, что наличие таких историй помешало интеграции сообщества ЛГБТ+ в общество после распада СССР.
Зеллис утверждает, что эти истории стали частью нарративов радикального консерватизма, указывая на то, что гомосексуалы являются частью властной элиты и пытаются разрушить традиционную латвийскую семью, а также бинарное гендерное разделение.
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Подробнее о проекте "Между государственным надзором и невмешательством: практики однополой сексуальной субкультуры в Советской Латвии, 1954-1991" (lzp-2021/1-0167) можно узнать на странице проекта в Facebook, а также написав на адрес ineta.lipsa@lu.lv.
10 июня 2023 года с 14:30 до 16:00 исследователи проекта также обсудят поднятые в статье темы на фестивале LAMPA в дискуссии "Нужны ли истории Латвии квиры и хотят ли квиры быть в истории Латвии?".
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