Сибари, или шибари, а также кинбаку (kinbaku) - японское искусство ограничения подвижности тела человека (бондажа) с помощью веревок. Эта БДСМ-практика требует соблюдения техники безопасности, умения мастера, опыта и доверия со стороны модели. RUS TVNET смог побеседовать с опытным латвийским риггером (от анг. rigger). "Я тот, кто связывает людей", - начал он свой рассказ.