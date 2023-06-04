БДСМ - это давно не секс: "Книги Даниэлы Стил свою функцию выполнили"

Мы подходим к обыкновенному и не особо приметному зданию на улице Тербатас. Нам открывают двери в подъезд, а дальше мы уже проходим через большие железные двери и спускаемся в подвал. Нас встречает эффектная брюнетка с длинными волосами с небольшой седой прядью, зачесанной набок. Это Наталья Сорокина - соруководитель HEL Dungeon и профессиональный секс-коуч.

Она очаровательно улыбается, протягивает руку и приглашает посмотреть помещения. "Все это было организовано сначала для себя и людей вокруг нашего небольшого сообщества, а потом комьюнити обросло", - объясняет она, показывая комнату, где с 16 по 18 июня пройдет Baltic Fetish Weekend. На нем любой желающий сможет узнать больше о БДСМ-культуре и практиках. За три дня будет проведено 17 мастер-классов (шибари, дёрти ток, игра воском, бурлеск и прочее).

БДСМ (BDSM) - психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Практикующие БДСМ часто используют различные средства и элементы (веревки, наручники, ошейники, кляпы, плети, костюмы и т. д.). Таким образом, нарушаются некоторые табу через доминирование и подчинение. Три главные вещи, которые соблюдаются теми, кто практикует БДСМ, - добровольность, разумность и безопасность.