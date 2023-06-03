Репортаж ⟩ Пенсионерка, потерявшая жилье из-за долга в 25 евро, отказывается покидать дом

Хотя у недвижимости новый владелец, срок добровольного выселения из хутора прошел и спасать уже нечего, бывшая владелица хутора Нугиснийду Зинаида Юнгхольц и двое ее детей в последний день мая не изменили своих намерений: они не собираются никуда уходить.

"Не заходите! Мы не разрешаем! Бог вас накажет! Убирайтесь отсюда! Я здесь хозяйка", - кричит Юнгхольц людям, стоящим за забором.

В феврале Postimees писал, что дом семьи Юнгхольц, оказавшейся из-за земельной реформы в долгу перед государством на сумму в несколько десятков евро, был продан на аукционе. Они живут в деревне Кыверик среди лесов Авинурме уже 40 лет. Волости Муствеэ удалось отложить первоначальную дату передачи дома на месяц, и хотя, по словам волостного старейшины Индрека Куллама, покупка недвижимости у нового владельца рассматривалась, волость все-таки не нашла для этого деньги (недвижимость была куплена на аукционе за 6400 евро).