С 29 мая по 4 июня в Риге под лозунгом "Расцветай!" и с обширной программой, нацеленной на инклюзивность и равенство в латвийском обществе, проходит Riga Pride 2023, или Рижский прайд. В субботу, 3 июня, центр столицы расцвел всеми цветами радуги, когда в традиционном шествии приняли участие представители ЛГБТ+ и их друзья. Смелость, разнообразие, свобода - посмотрите на снимки с шествия, на которых, возможно, вы найдете и себя! Но прежде всего вдохновляйтесь отстаивать свои ценности не только раз в год, но и каждый драгоценный миг. Расцветайте вместе с нами!