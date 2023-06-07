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Ставки Euribor ползут вверх, люди спешат выплатить кредиты
Фото: Shutterstock
Inese Helmane rus.tvnet.lv
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Если из-за роста ставки Euribor ежемесячный платеж по кредиту вырос на 100 и более евро, возросло и число людей, которые предпочитают не накапливать большую подушку безопасности домашнего хозяйства или тратить как-то иначе, а быстрее выплатить часть займа.

"Если вы взяли 43 000 евро на десять лет с годовой процентной ставкой 2,35% и ежемесячным платежом 430 евро, то общая сумма договора по кредиту будет близка к 50 000 евро, так как в течение десяти лет нужно будет вернуть 1,14 евро за каждый одолженный евро. Эти цифры, которые включаются в каждый ипотечный договор как обязательная информация европейского стандарта, показывают, что это уже не 2,35%, а вы за каждый евро платите дополнительные 14%, включая все банковские комиссии, если вы так медленно погашаете кредит", - в качестве примера указывает Саулитис.

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