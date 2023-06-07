Ставки Euribor ползут вверх, люди спешат выплатить кредиты

"Если вы взяли 43 000 евро на десять лет с годовой процентной ставкой 2,35% и ежемесячным платежом 430 евро, то общая сумма договора по кредиту будет близка к 50 000 евро, так как в течение десяти лет нужно будет вернуть 1,14 евро за каждый одолженный евро. Эти цифры, которые включаются в каждый ипотечный договор как обязательная информация европейского стандарта, показывают, что это уже не 2,35%, а вы за каждый евро платите дополнительные 14%, включая все банковские комиссии, если вы так медленно погашаете кредит", - в качестве примера указывает Саулитис.