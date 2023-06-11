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Видео ⟩ Как в Вильнюсе мотоциклист пытался скрыться от полиции
Фото: Ekrānuzņēmums no video
TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Два года назад в столице Литвы произошла впечатляющая погоня за мотоциклистом. Он игнорировал призывы стражей порядка остановить транспортное средство и мчался по улицам Вильнюса со скоростью более 200 км/ч, нарушив ряд правил дорожного движения, сообщает портал 15min.

Напряженные события произошли в июне 2021 года. Двое дорожных полицейских Главного комиссариата полиции Вильнюса на мотоциклах патрулировали улицы столицы.

Стражи порядка заметили мотоцикл Aprilia без номеров, поэтому было решено остановить его и проверить. В момент, когда полицейские включили проблесковые огни и звуковые сигналы, мотоциклист резко увеличил скорость и бросился бежать.

Во время бегства мужчина многократно превышал скорость в 200 км/ч, а также нарушил ряд других правил дорожного движения, в том числе пересекал перекрестки на красный свет и игнорировал дорожные знаки.

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