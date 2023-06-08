Незлобин: мы с Ринкевичем в бассейне плавали, очень вежливый, дорожку уступал

В Юрмале 12 июля пройдет стендап-концерт Александра Незлобина. Еще до начала войны в Украине Незлобин стал строить карьеру в США. Онлайн-журнал Klik поговорил с ним о том, чем привлекательна Юрмала, как выживает юмор в России, о выборе Хабенского и встрече с новоизбранным президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Александр Незлобин
- Один из резидентов Comedy Club на ТНТ.
- В качестве сценариста работал над сериалом "НеZлоб" и фильмом "Выпускной". Режиссер и соавтор сценария фильма "Жених". Режиссер сериала "Конец света".
- С 2018 по 2021 год работал на телеканале СТС. Был продюсером и ведущим передач "Слава Богу, ты пришел!" и "Русские не смеются", создателем ночного шоу "Стендап Андеграунд" для онлайн-сервиса more.tv.
- Долгие годы выступает на "открытых микрофонах" в США.
- После 24 февраля 2022 года критикует действия России.
- 12 июля выступит в Юрмале в концертном зале "Дзинтари". (Билеты можно приобрести здесь)
"Моих друзей не везде пускают"
- Твой концерт в Юрмале единственный, который проходит в формате "Незлобин и друзья" (в концерте, кроме Александра Незлобина, примут участие стендап-комики Ирина Приходько и Михаил Шац. - Прим. авт.). Почему только в Юрмале ты собираешься с друзьями?
- Дело в том, что сейчас у меня такие друзья, что их не везде пускают. Юрмала вообще всегда славилась своим юмористическим летом, и очень хочется продолжить эту традицию. К тому же целый месяц до Максима Галкина. Людям нужно чем-то развлекаться. Потому что когда Максим Галкин приедет, к нему придет 6 миллиардов жителей Латвии.
Вообще мечта моя - сделать некий... слово "очаг" плохое, надо заменить... некий росток, какие-то места, где будут проходить стендап-фестивали. Это для меня крупные города, которые могут собрать у себя людей. Юрмала, условно говоря, Нью-Йорк, еще где-то. Я хочу сделать некое объединение свободомыслящих юмористов, которые могут собираться вместе. И Юрмала просто традиционно собирала у себя фестивали юмористические, что мы и захотели повторить.
Изначально это должен был быть мой личный концерт в Дзинтари. Но поскольку я неуверенный в себе комик и поскольку мне хотелось встретиться с друзьями, я предложил сделать "Незлобин и друзья". На тот момент мы не знали, какие друзья могут в эти дни приехать. Сейчас у нас примерно есть состав: Ирина Приходько и Миша Шац. Мы стараемся бить по всем возрастным группам.
- Я хотел отметить, что это как будто три поколения юмора русскоязычного собрались.