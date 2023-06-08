Незлобин: мы с Ринкевичем в бассейне плавали, очень вежливый, дорожку уступал

Александр Незлобин Один из резидентов Comedy Club на ТНТ.

В качестве сценариста работал над сериалом "НеZлоб" и фильмом "Выпускной". Режиссер и соавтор сценария фильма "Жених". Режиссер сериала "Конец света".

С 2018 по 2021 год работал на телеканале СТС. Был продюсером и ведущим передач "Слава Богу, ты пришел!" и "Русские не смеются", создателем ночного шоу "Стендап Андеграунд" для онлайн-сервиса more.tv.

Долгие годы выступает на "открытых микрофонах" в США.

После 24 февраля 2022 года критикует действия России.

12 июля выступит в Юрмале в концертном зале "Дзинтари". (Билеты можно приобрести здесь)

"Моих друзей не везде пускают"

- Твой концерт в Юрмале единственный, который проходит в формате "Незлобин и друзья" (в концерте, кроме Александра Незлобина, примут участие стендап-комики Ирина Приходько и Михаил Шац. - Прим. авт.). Почему только в Юрмале ты собираешься с друзьями?

- Дело в том, что сейчас у меня такие друзья, что их не везде пускают. Юрмала вообще всегда славилась своим юмористическим летом, и очень хочется продолжить эту традицию. К тому же целый месяц до Максима Галкина. Людям нужно чем-то развлекаться. Потому что когда Максим Галкин приедет, к нему придет 6 миллиардов жителей Латвии.