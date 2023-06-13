Фото ⟩ Суровая открытость Азии, проблемы с полицией и тень коммунизма: На "удаленке" из Вьетнама, часть 1

В январе я писал, что этой зимой решил работать удаленно из стран Азии. Первой остановкой на один месяц стал яркий город Чиангмай на севере Таиланда, который считается одним из самых популярных мест "цифровых бродяг" в мире. После Чиангмая я решил отправиться в неизвестное - более двух месяцев пожить во Вьетнаме. Страна, полюбившаяся истинным гурманам Азии, но какова она с точки зрения перспективы для "цифрового бродяги"?
Длинная дорога до первого "дома" во Вьетнаме
Нужно сказать честно - о Вьетнаме я знал лишь немногое. У меня эта страна перед путешествием ассоциировалась с конусными шляпами (non la"), Вьетнамской войной (которую сами вьетнамцы называют войной сопротивления против Америки) и необычной едой. Поверхностными знания об этой азиатской стране были и у моей супруги, которая путешествует вместе со мной.
В интернете можно найти кучу информации и YouTube-видео об удаленной работе из Индонезии (конкретнее - Бали), различных мест Таиланда (что я сам пережил в ноябре), Сингапура, в том числе некоторые латыши пишут об этом в соцсетях. Однако информация об удаленной работе во Вьетнаме была скупой.
Если бы мы отправились в классическое путешествие во Вьетнам, то это могло бы показаться маловажным и было бы, возможно, романтично вдвоем поехать в неизвестном направлении навстречу приключениям. Однако с точки зрения перспективы удаленной работы все иначе - нужны своего рода стабильность, безопасность и осуществимость.
Чтобы условия были не только для работы, жизни, но и для исследования Вьетнама - близость природы и местной культуры. Поэтому перед путешествием тщательно смотрели, где остаться на два месяца. В конце концов решили, что возьмем самый безопасный вариант - три города.
Вьетнам в плане распространенности может быть соответствует европейской державе, однако он длинный и вытянутый, как согнутый бамбук. В нем более 97 миллионов жителей. Чтобы проехать его с севера на юг, нужно преодолеть более 2000 километров.
Именно по этой причине большая часть путешественников начинает знакомство с Вьетнамом с одного или другого конца, далее передвигаясь [ночными] поездами, автобусами или авиакомпаниями. Интересно, что отдельные авиакомпании, например, Vietjet Air, предлагает во Вьетнаме внутренние полеты, которые иногда дешевле поездок на поезде или даже на автобусе в тот же пункт назначения.
Наступила середина ноября - конец нашим северным Таиландским приключениям, а также начало двухнедельного отпуска. Сначала одну неделю провели в Камбодже, которая показалась мне самой многогранной азиатской страной, в которой я побывал, но об этом я расскажу в другой раз. После этого - в конце ноября - полет из столицы Камбоджи Пномпеня в столицу Вьетнам Ханой. У меня оставалась еще неделя отпуска. Глядя, что в течение одной свободной недели можно посмотреть на севере Вьетнама (не считая Ханоя), мы поняли, что придется пропускать что-то из самых красивых объектов осмотра. Было решено отказаться от живописного северного маршрута Hi Giang, который на мотоцикле в среднем проходят за четыре дня, двигаясь недалеко от границы Китая вдоль сказочных горных пейзажей. Вместо этого решили после прилета в аэропорт Ханоя сразу же на ночном автобусе напрямую ехать в Шапу в Тонкинских Альпах, чтобы насладиться магией северных гор Юго-Восточной Азии.
Ночные автобусы в Азии, в том числе во Вьетнаме, стоят отдельного рассказа. Спальный автобус, в котором можно удобно лежать в своей кабине. Впрочем, он не особо подходит людям большого роста.
Нужно также принять во внимание, что фото в интернете с интерьером автобуса могут быть старыми, и видимая на них техника и состояние сидений, мягко говоря, были в употреблении. Это мы проверили на собственной шкуре.
Приехали в Шапу в 4 часа утра и сонные сразу же отправились в гостиницу регистрироваться. "Чекин" ночью здесь обычная практика, поэтому нам на регистрации оставили ключ, и можно было идти напрямую спать.