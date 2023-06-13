Фото ⟩ Суровая открытость Азии, проблемы с полицией и тень коммунизма: На "удаленке" из Вьетнама, часть 1

Размеры Вьетнама по сравнению с Европой Фото: www.thetruesize.com/Ekrānuzņēmums

Именно по этой причине большая часть путешественников начинает знакомство с Вьетнамом с одного или другого конца, далее передвигаясь [ночными] поездами, автобусами или авиакомпаниями. Интересно, что отдельные авиакомпании, например, Vietjet Air, предлагает во Вьетнаме внутренние полеты, которые иногда дешевле поездок на поезде или даже на автобусе в тот же пункт назначения.

Наступила середина ноября - конец нашим северным Таиландским приключениям, а также начало двухнедельного отпуска. Сначала одну неделю провели в Камбодже, которая показалась мне самой многогранной азиатской страной, в которой я побывал, но об этом я расскажу в другой раз. После этого - в конце ноября - полет из столицы Камбоджи Пномпеня в столицу Вьетнам Ханой. У меня оставалась еще неделя отпуска. Глядя, что в течение одной свободной недели можно посмотреть на севере Вьетнама (не считая Ханоя), мы поняли, что придется пропускать что-то из самых красивых объектов осмотра. Было решено отказаться от живописного северного маршрута Hi Giang, который на мотоцикле в среднем проходят за четыре дня, двигаясь недалеко от границы Китая вдоль сказочных горных пейзажей. Вместо этого решили после прилета в аэропорт Ханоя сразу же на ночном автобусе напрямую ехать в Шапу в Тонкинских Альпах, чтобы насладиться магией северных гор Юго-Восточной Азии.

Спальный автобус Шапа - Ханой Фото: No privātā arhīva/Kārlis Melngalvis

Ночные автобусы в Азии, в том числе во Вьетнаме, стоят отдельного рассказа. Спальный автобус, в котором можно удобно лежать в своей кабине. Впрочем, он не особо подходит людям большого роста.

Нужно также принять во внимание, что фото в интернете с интерьером автобуса могут быть старыми, и видимая на них техника и состояние сидений, мягко говоря, были в употреблении. Это мы проверили на собственной шкуре.

Приехали в Шапу в 4 часа утра и сонные сразу же отправились в гостиницу регистрироваться. "Чекин" ночью здесь обычная практика, поэтому нам на регистрации оставили ключ, и можно было идти напрямую спать.