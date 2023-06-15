Фото ⟩ На "удаленке" из Вьетнама - как это на практике? Часть 2

Полтора месяца в центральной части Вьетнама

2 декабря мы покинули Ханой и при помощи внутреннего перелета попали в центральный регион Вьетнама, где мы планировали жить и удаленно работать в приморском городе Дананг. Этот год выбрали из-за его местонахождения - рядом море, горе, два исторических город и в самом Дананге благоприятная инфраструктура для удаленной работы.

Начну с первой ошибки - мы приехали сюда в начале декабря, когда только закончился сезон муссонных ливней. В ежегодных графиках прогноза погоды видно, что в декабре уже почти не льет, но это не так. В принципе, почти до Рождества мы все время носили дождевики, так как дождь шел каждый день, более того, иногда даже очень сильный. Представьте побережье Балтийского моря в период оранжевого предупреждения - примерно такая погода с начала до середины декабря была в Дананге.