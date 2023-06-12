"Моя родина - гомофобна". Денис Ханов о прайде, свадьбе и новом президенте

Денис Ханов Культуролог, доктор гуманитарных наук, профессор Академии художеств Латвии.

Открытый гей.

22 мая раскрыл, что официально вступил в брак со своим супругом. Это произошло в Дании, в ратуше Копенгагена, где однополые браки легальны.

8 ноября 2020 года на него напали на Кенгарагском рынке. Сам Ханов заявил, что нападение было совершено на почве гомофобии.

В мае 2021 года стало известно, что полиция не сочла действия нападавших преступными. Ханов обжаловал решение полиции в суде. На данный момент разбирательство дошло до Европейского суда по правам человека.

"Наш католический архиепископ пытается быть святее папы римского"

- Вы были на Рижском прайде?

- Не был. Я был только на первом прайде в 2005 году и понял, что массовые мероприятия, неважно какого характера, точно не мое. Я понимаю, что это очень важный публичный акт, но для меня важнее именно юридические изменения. То есть то, с чем любая жертва дискриминации или ксенофобии может прийти в суд и потребовать равных прав - это главная суть системы равноправия.

Но, правда, прайд - это здорово, потому что в наших широтах карнавал вообще не распространен, он заканчивается где-то на юге Германии. И поэтому - да здравствует подобное шествие, потому что оно яркое, оно интересное, оно, возможно, способствует тому, чтобы люди все-таки привыкали, что разнообразие может быть и таким.