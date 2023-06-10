Комментирует Лусис ⟩ Поразительно: Весь латвийский народ хочет прайда

Да, друзья, именно так - не я или кто-то другой, или даже несколько человек, а весь латвийский народ этого хочет. Полагаю, что у многих уже после заголовка и первого предложения на лбу стали пульсировать вены, а кулаки сжались от ненависти и растерянности. Но - если другие могут регулярно рассказывать о том, чего хочет народ, то могу и я. Тем более у меня для этого есть гораздо лучшая причина.