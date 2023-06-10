Комментирует Лусис ⟩ Поразительно: Весь латвийский народ хочет прайда

Да, друзья, именно так - не я или кто-то другой, или даже несколько человек, а весь латвийский народ этого хочет. Полагаю, что у многих уже после заголовка и первого предложения на лбу стали пульсировать вены, а кулаки сжались от ненависти и растерянности. Но - если другие могут регулярно рассказывать о том, чего хочет народ, то могу и я. Тем более у меня для этого есть гораздо лучшая причина.
Помните, к примеру, легендарный "Рододендрон" Алдиса Гобземса? Мегаакция, которую готовили около полугода, если не больше. И все это время нам приходилось слушать о том, что с народа довольно, народ хочет выйти на улицы, народ хочет протестовать против правящей клики. Народ, народ, народ. ВЕСЬ НАРОД!
Но на грандиозное мероприятие приехало человек 600-1000, часть из которых - только потому, что после акции было решено организовать дискотеку для любителей дрэг-рейсинга. После этого несколько взрослых мужчин посменно охраняли свой построенный из снега штаб у Рижского замка. Стражи Риги с AliExpress.
Сейчас очень похожим образом выразить себя от имени всего народа пытается политик Айнар Шлесерс. Получается, будто весь народ хочет распустить Сейм. Буквально полностью за Шлесерсом стоит весь народ. Но на предыдущей акции протеста собралось всего несколько тысяч сторонников.