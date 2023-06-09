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"Казалось, это подходящий человек, кому доверить лошадку". Как учительница Олвия уморила лошадь из приюта
Фото: TVNET kolāža
Evija Hauka
, TVNET žurnāliste
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Давняя мечта сельской учительницы Олвии Паукште о собственной лошади закончилась смертью кобылы Палмеры и уголовным процессом по обвинению в жестоком обращении с животным. Защита утверждает, что у лошади было несколько заболеваний и Олвия пыталась спасти ей жизнь согласно указаниям специалиста. Пока часть общества требует для женщины реального тюремного срока, другие считают, что идет "охота на ведьм".

​4 августа 2022 года Олвия позвонила хозяйке приюта Ķepu-ķepā Гундеге Битере и попросила, чтобы та разрешила усыпить Палмеру, потому что все было совсем плохо. В интонации чувствовалось неслыханное ранее раздражение и гнев. Олвия была не дома - она отправилась в паломничество в Аглону. О том, что с лошадью все плохо, ей сказали ей дети. "Что случилось?" - удивленно спросила Гундега. Она была растеряна - что угодно, но такого она не ожидала. Еще совсем недавно кобыла была здорова - лимфангит, который обострился в мае, вылечили, и самочувствие улучшилось. Олвия сказала что-то о "божьей воле" и тому подобном. В момент звонка семья хозяев приюта находилась на другом конце Латвии, отправившись в путешествие на кемпере.

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