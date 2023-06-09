Давняя мечта сельской учительницы Олвии Паукште о собственной лошади закончилась смертью кобылы Палмеры и уголовным процессом по обвинению в жестоком обращении с животным. Защита утверждает, что у лошади было несколько заболеваний и Олвия пыталась спасти ей жизнь согласно указаниям специалиста. Пока часть общества требует для женщины реального тюремного срока, другие считают, что идет "охота на ведьм".
"Казалось, это подходящий человек, кому доверить лошадку". Как учительница Олвия уморила лошадь из приюта