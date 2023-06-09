Расследование ⟩ В Эстонии частные сыщики действуют смело и без надзора

В 90-е годы, когда можно было делать почти все, что угодно, в Эстонии был золотой век частного сыска. За одной женщиной, муж которой хотел получить развод, велось круглосуточное наблюдение, прямо как в криминальных сериалах, а все ее перемещения и встречи фиксировала и фотографировала команда, состоящая аж из 12 детективов. И все это для того, чтобы ее муж-иностранец в результате развода не лишился своего имущества.