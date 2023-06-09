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Расследование ⟩ В Эстонии частные сыщики действуют смело и без надзора

Тийна Лаура Киммель rus.postimees.ee
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В настоящее время в Эстонии нет частных детективов в классическом понимании этого термина. Есть фирмы, которые предлагают услуги по сбору информации или взысканию долгов.
В настоящее время в Эстонии нет частных детективов в классическом понимании этого термина. Есть фирмы, которые предлагают услуги по сбору информации или взысканию долгов. Фото: Artur Kuus

В Эстонии около 15 частных детективов, но их трудно найти, даже если усердно шерстить поисковик, потому что до сих пор нет закона, который регулирует их деятельность, пишет Rus.Postimees.

В 90-е годы, когда можно было делать почти все, что угодно, в Эстонии был золотой век частного сыска. За одной женщиной, муж которой хотел получить развод, велось круглосуточное наблюдение, прямо как в криминальных сериалах, а все ее перемещения и встречи фиксировала и фотографировала команда, состоящая аж из 12 детективов. И все это для того, чтобы ее муж-иностранец в результате развода не лишился своего имущества.

Или, например, детективы до неприличия пристально следили за передвижениями одного известного бизнесмена, прослушивая все его телефонные и прочие разговоры. В ход шли накладные усы, крашеные волосы, парики и даже временное трудоустройство помощником объекта.

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