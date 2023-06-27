Дигитальный продюсер о профессии, которая только появляется на рынке Латвии

В Латвии Елена работает на две аудитории - русскоязычную и англоязычную. Она считает, что онлайн-продюсирование здесь только зарождается и многие еще не понимают, что это такое. Хотя эта сфера очень перспективна в плане развития и, конечно, заработка.

"Если сравнивать с более развитыми рынками, конечно же, здесь все только начинается. SMM-специалиста в Латвии легко найти, а вот онлайн-продюсера уже не так просто. Для этой профессии нужно очень много ресурсов и знаний. В SMM зайти намного легче", - считает эксперт.

При этом у нас есть хорошие специалисты, но пока их не так много.

"На рынке Латвии люди еще пытаются найти способы, как можно войти в эту сферу, смотрят на соседние и более развитые рынки и пробуют найти новые пути для Латвии.

Я уверена, что многие продюсеры здесь проходили курсы других рынков, так как у нас еще нет такого образования", - считает Елена.