В Эстонии мальчик зверски убил топором ежа и ворону

Член правления Общества защиты диких животных Эстонии Вирге Высуялг вчера получила видео о зверствах мальчиков из поселка Ойзу в Ярвамаа. Ролики с подачи детей распространялись в соцсети Snapchat. "Об этом мне сообщил родитель, который увидел такое видео у своего ребенка. Он начал выяснять, откуда оно взялось, и сразу переслал видео мне", - рассказала она.

Картина, которая предстает на видео, более чем ужасна. "Было видно, как мальчик пытал ежа и забил его до смерти ударами топора. Также было видео, как он схватил ворону за крыло и бил ее об землю, пока не полетели куски мяса", - говорит она.