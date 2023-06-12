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В Эстонии мальчик зверски убил топором ежа и ворону

Анне Пыдер rus.postimees.ee
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Мальчик зверски топором убил животных.
Мальчик зверски топором убил животных. Фото: Kuvatõmmis videost

Что должно твориться в голове у ребенка, когда он зверски забивает топором ежа и с удовольствием бьет ворону об землю, пока она не умрет? Видео, на котором запечатлены все эти отвратительные действия, стало распространяться в соцсетях.

Член правления Общества защиты диких животных Эстонии Вирге Высуялг вчера получила видео о зверствах мальчиков из поселка Ойзу в Ярвамаа. Ролики с подачи детей распространялись в соцсети Snapchat. "Об этом мне сообщил родитель, который увидел такое видео у своего ребенка. Он начал выяснять, откуда оно взялось, и сразу переслал видео мне", - рассказала она.

Картина, которая предстает на видео, более чем ужасна. "Было видно, как мальчик пытал ежа и забил его до смерти ударами топора. Также было видео, как он схватил ворону за крыло и бил ее об землю, пока не полетели куски мяса", - говорит она.

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