Певица и педагог Лиера Штейн: "20 лет я зарабатываю только музыкой"

"Мне кажется, что любой человек в рамках своих возможностей может петь", - уверена латвийская певица, композитор, педагог и продюсер Лиера Штейн. За 20 лет творческой карьеры она убедилась в том, что упорство и работоспособность - это главные секреты для достижения мечты.
Лиера Штейн - это не псевдоним. Немецкая фамилия досталась ей от родителей. Причем семья у Лиеры совсем не музыкальная, но именно благодаря стараниям родителей она уже 20 лет занимается тем, что любит больше всего на свете!
"Я с детства, в принципе, занимаюсь только музыкой. То есть я ничем другим никогда не интересовалась и не занималась", - подчеркивает она.
Ее путь к мечте начался с песен в расческу перед зеркалом в комнате...