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Певица и педагог Лиера Штейн: "20 лет я зарабатываю только музыкой"
Лиера Штейн Фото: личный архив Лиеры Штейн/ коллаж RUS TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
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"Мне кажется, что любой человек в рамках своих возможностей может петь", - уверена латвийская певица, композитор, педагог и продюсер Лиера Штейн. За 20 лет творческой карьеры она убедилась в том, что упорство и работоспособность - это главные секреты для достижения мечты.

Лиера Штейн - это не псевдоним. Немецкая фамилия досталась ей от родителей. Причем семья у Лиеры совсем не музыкальная, но именно благодаря стараниям родителей она уже 20 лет занимается тем, что любит больше всего на свете!

"Я с детства, в принципе, занимаюсь только музыкой. То есть я ничем другим никогда не интересовалась и не занималась", - подчеркивает она.

Ее путь к мечте начался с песен в расческу перед зеркалом в комнате...

Лиера Штейн
Лиера Штейн Фото: Пресс-фото
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