Певица и педагог Лиера Штейн: "20 лет я зарабатываю только музыкой"

Лиера Штейн - это не псевдоним. Немецкая фамилия досталась ей от родителей. Причем семья у Лиеры совсем не музыкальная, но именно благодаря стараниям родителей она уже 20 лет занимается тем, что любит больше всего на свете!

"Я с детства, в принципе, занимаюсь только музыкой. То есть я ничем другим никогда не интересовалась и не занималась", - подчеркивает она.

Ее путь к мечте начался с песен в расческу перед зеркалом в комнате...