Klik из Брюсселя ⟩ Атаки на демократию, имидж Ринкевича в мире и саммит НАТО в Вильнюсе

Демократия в мире идет на убыль, а авторитаризм - на подъем. Какие шаги предпринимает ЕС для защиты демократии и ее ценностей? Получит ли Украина приглашение присоединиться к альянсу во время саммита НАТО в Вильнюсе? Каким должен быть президент Латвии в сегодняшнем меняющемся мире и является ли Эдгар Ринкевич правильным человеком в правильное время? Онлайн-журнал KLIK искал ответы на эти и другие вопросы во время встречи с депутатом Европарламента Сандрой Калниете.