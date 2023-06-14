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Klik из Брюсселя ⟩ Атаки на демократию, имидж Ринкевича в мире и саммит НАТО в Вильнюсе
Фото: ERIC VIDAL
Artūrs Guds
, TVNET Ziņas redaktors
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Демократия в мире идет на убыль, а авторитаризм - на подъем. Какие шаги предпринимает ЕС для защиты демократии и ее ценностей? Получит ли Украина приглашение присоединиться к альянсу во время саммита НАТО в Вильнюсе? Каким должен быть президент Латвии в сегодняшнем меняющемся мире и является ли Эдгар Ринкевич правильным человеком в правильное время? Онлайн-журнал KLIK искал ответы на эти и другие вопросы во время встречи с депутатом Европарламента Сандрой Калниете.

"Украине в Будапештском меморандуме даны гарантии безопасности. Гарантии безопасности являются гарантиями только в том случае, если страны, которые предоставляют эти гарантии, в случае конфликта готовы направить свои вооруженные силы в страну, безопасность которой они гарантировали. А я как-то не верю, что те, кто говорит об этом, смогут это сделать".

"Отправка солдат - непростой вопрос для демократии, так как это очень большая ответственность, потому что не все солдаты возвращаются. Это также огромные расходы, поэтому то, что делают страны ЕС и НАТО, чтобы помочь Украине победить, - очень важный процесс", - резюмирует Калниете.

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