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Чем Эстония и Латвия различаются в отношении к военным беженцам из России

rus.postimees.ee
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Паспорт, который получает иностранец после одобрения запроса на политическое убежище в Эстонии, июнь 2023 года.
Паспорт, который получает иностранец после одобрения запроса на политическое убежище в Эстонии, июнь 2023 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Власти ЕС все еще обсуждают, как быть с гражданами РФ, которые просят политического убежища из-за мобилизации и отказа идти на войну. Эстония настаивает на невозможности защиты для такой категории граждан. Количество просителей защиты у Эстонии уже выросло в 14 раз, пишет Rus.Postimees.

Европейское агентство по предоставлению убежища (EUAA) в настоящее время все еще обсуждает с государствами-членами ЕС и Европейской комиссией алгоритмы действий в отношении российских заявителей на международную защиту, сообщила финская медиакомпания Yle в начале июня. Ожидается, что рекомендации для стран ЕС будут касаться и тех россиян, кто спасается от службы в армии РФ.

"Мы не можем комментировать содержание такого потенциального руководства или указывать, когда оно может быть опубликовано", - заявил журналистам представитель европейского агентства по предоставлению убежища Анис Кассар.

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