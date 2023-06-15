Комментирует Лусис ⟩ Вообще у Рамоны прекрасное чувство юмора, но это было слишком...

Как только Гобземс исчез с политической сцены, казалось, что больше уже не будет ни одного политика, который своими действиями регулярно подкидывал бы мне новые темы для статей. Но затем появились Шлесерс со Смилтенсом, которые за довольно короткий период времени доставили нам всем много радостных моментов. Однако к ним обоим медленно со спины подошла Рамона Петравича и сказала: "Господа, подержите мое пиво и отойдите в сторону, мне есть что сказать".
Есть несколько степеней непонимания шуток. Кто-то просто не понимает и не смеется, кто-то обижается и даже становится агрессивным, потому что не понял шутку. Например, из-за непонятных шуток в свое время пытались добиться моего увольнения с работы. Также был начат уголовный процесс, в рамках которого мне нужно было идти в полицейский участок объяснять, что шутка была шуткой.
Депутат Сейма Рамона Петравича решила поднять непонимание шуток на совершенно другой уровень. Так как одно дело - совершенно случайно где-то увидеть шутку, которую не понимаешь, и позлиться из-за этого, но совершенно другое - если ты соглашаешься и осознанно идешь на мероприятие, основная мысль которого - получить направленные в твою сторону насмешки.