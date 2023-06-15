Комментирует Лусис ⟩ Вообще у Рамоны прекрасное чувство юмора, но это было слишком...

Как только Гобземс исчез с политической сцены, казалось, что больше уже не будет ни одного политика, который своими действиями регулярно подкидывал бы мне новые темы для статей. Но затем появились Шлесерс со Смилтенсом, которые за довольно короткий период времени доставили нам всем много радостных моментов. Однако к ним обоим медленно со спины подошла Рамона Петравича и сказала: "Господа, подержите мое пиво и отойдите в сторону, мне есть что сказать".