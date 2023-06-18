Сел в поезд как гражданин России, вышел - как Латвии. Бегство 24-летнего Адриана из России

В Даугавпилсе мы встретились с 23-летней Викторией, еще муж Адриан тогда был на работе. По понятным причина оба захотели остаться анонимными.

9-й класс Адриан окончил в Санкт-Петербурге. Хотел жить вместе с отцом - все равно где, но с папой. Там он и познакомился с Викторией. Живя, учась и работая в России, Адриан стал гражданином РФ. Как отец. Однако за эти почти шесть лет связь молодого человека с Латвией не прервалась. У него на ногах - татуировка с памятником Свободы, а к одежде он иногда прикрепляет латвийский флажок.

Возраст соответствует, гражданство - тоже. Время идти на фронт

Адриану 24 года. Возраст и одно из гражданств соответствуют, чтобы его призвали в армию и отправили на фронт в Украину. Адриан был в шаге от отправки на поле боя, что Россия делает без жалости - превращая молодых российских мужчин в так называемое пушечное мясо. "Мы делали все, чтобы он как можно быстрее уехал из России", - признается жена Адриана. Тогда [в сентябре-ноябре 2022 года] по улицам еще ходили полицейские и омоновцы, которые выдавали мобилизационные повестки. Страшно было постоянно. Виктория уговорила мужа, чтобы он на всякий случай брал с собой и латвийский паспорт.

"Какая война? Что ты рассказываешь?" - так Виктория отреагировала на сообщение Адриана о начатой Россией в феврале 2022 года войне в Украине. Новости она читает нечасто, только в Telegram. Сообщение Путина о признании Донецкой и Луганской "народных республик", конечно, было сигналом для российского общества, что что-то будет. Однако СМИ, особенно российское телевидение, доверия не вызывали. О возможном начале боевых действий знали только те, кто связан с властями или уже своевременно готовился к вторжению в Украину.