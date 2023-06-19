Театральный критик Радзобе о публике театра Чехова, конфликте Херманиса и валмиерской Kurtuve

Осталось еще мальчикам и девочкам Ванагов и Дзелзкаев пройти по сцене с пивными кружками и сырными тарелками в руках, нужно еще растопить в кулаке немного масла Дайлес, послушать пинг-понг мнений Джордана Петерсона и Славоя Жижека, стряхнуть с плеч сибирские снега, и 2022/23 латвийский театральный сезон подойдет к концу.
Однако каждый путь ожидания праздника или заслуженного отдыха имеет тенденцию исподтишка скрывать какую-то скрытую ловушку, на которую можно наткнуться. Резкий поворот во взаимном движении артистов сцены на прошлой недели вызвали обвинения художественного руководителя Нового Рижского театра (JRT), режиссера Алвиса Херманиса в адрес театра "Дайлес" о перекупке актеров. Режиссер указал, что за такими действиями должна последовать компенсация за подготовку молодых актеров как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения неоценимого в денежном эквиваленте вклада.
Обнадеживающая картина видна в доме по улице Лачплеша, 25. Реконструкция комплекса JRT близится к заключительной фазе. Почти полностью завершены фасадные работы, на полном ходу ведутся внутренние работы и различные технические проверки, в свою очередь Государственная земельная служба начала кадастровые измерения для инвентаризационного дела. Подписанное в марте соглашение между Государственной недвижимостью и SBSC предусматривает ввод в эксплуатацию комплекса зданий JRT до конца 2023 года.
Чтобы сделать несколько обобщающих заметок об увиденном в латвийском театральном сезоне и о выводах, на удаленную беседу пригласил театрального критика Зане Раздобе.
В дополнение к созданию и описанию основы театральных постановок для журнала Ir, в ее обязанности входит руководство и преподавание учебной программы бакалавриата по коммуникативным наукам в Латвийском университете на факультете социальных наук. Зане также является многолетним членом Международной ассоциации театральных критиков (AITC-IATC), и членом правления Ассоциации исследователей театра северных стран (ANTS).
Перейдем непосредственно к горячей картошке, которую сначала бросил в руки дирекции театра "Дайлес", а затем и остальной публике художественный руководитель Нового Рижского театра, режиссер Алвис Херманис. Перекупка актеров в театральной среде в свое время было примером [-ами] спортивной и динамичной конкуренции, но это удар в спину. Является ли эта шумиха иллюстрацией перемен в нашей театральной среде, - что с высоким статусом нельзя считаться как с константой?
Мне нравится твое высказывание "иллюстрация перемен". Это точно. Почему у Херманиса эта ситуация вызвала шок? Так как [в театральной среде] очень выраженно изменилось соотношение сил. Он очень много лет был абсолютным лидером латвийского театрального топа. И не только латвийского - JRT один из важнейших театров в Европе, в этом не может быть никаких сомнений. Однако каждый театр подвержен изменениям, и болезненная реальность такова, что он уже довольно много сезонов может не принадлежать к лучшим театрам Латвии. В свою очередь "Дайлес" сейчас в авангарде. Это театр, который сейчас развивается в очень интересных формах.