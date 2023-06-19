Театральный критик Радзобе о публике театра Чехова, конфликте Херманиса и валмиерской Kurtuve

Перейдем непосредственно к горячей картошке, которую сначала бросил в руки дирекции театра "Дайлес", а затем и остальной публике художественный руководитель Нового Рижского театра, режиссер Алвис Херманис. Перекупка актеров в театральной среде в свое время было примером [-ами] спортивной и динамичной конкуренции, но это удар в спину. Является ли эта шумиха иллюстрацией перемен в нашей театральной среде, - что с высоким статусом нельзя считаться как с константой?

Мне нравится твое высказывание "иллюстрация перемен". Это точно. Почему у Херманиса эта ситуация вызвала шок? Так как [в театральной среде] очень выраженно изменилось соотношение сил. Он очень много лет был абсолютным лидером латвийского театрального топа. И не только латвийского - JRT один из важнейших театров в Европе, в этом не может быть никаких сомнений. Однако каждый театр подвержен изменениям, и болезненная реальность такова, что он уже довольно много сезонов может не принадлежать к лучшим театрам Латвии. В свою очередь "Дайлес" сейчас в авангарде. Это театр, который сейчас развивается в очень интересных формах.