Фото ⟩ Подвешивание людей, пирсинг и шрамы: рижанка Санта и ее перформансы

Санта Гринберга Фото: Janis Skapars/TVNET

Кто такая Санта Гринберга?

В этом году 41-летняя Санта оставила свое прежнее место работы в Старой Риге и перешла в тату-салон к известному рижскому мастеру Вадиму (Vadim Tattoo). "Моя ежедневная работа - это прокалывать людей", - смеется Санта. Кроме пирсинга, она еще делает шрамирование, которое не так популярно в Латвии, но все-таки востребовано...

Шоу Pain[Pro]Test

Pain[Pro]Test - это латвийское объединение с шокирующими шоу. В них публично людям под кожу вживляют различные предметы, делают мыслимые и немыслимые пирсинги, подвешивают на крюках за кольца в спине. Это, как правило, фрик-перформансы, которые воплощены только "здесь и сейчас". Часто они перекликаются с театром, дополняются костюмами, музыкой, какими-то спецэффектами. Из последнего, что сделало их объединение - это прыжок на резинке (роуп-джампинг) с 5-го этажа, но резинка была прикреплена к пирсингу на спине.

Pain[Pro]Test Фото: Личный архив Санты Гринберги

Идея создания такого шоу не нова, она существует уже давно. Много лет назад Санта побывала на фрик-шоу Circus Mundus Absurdus. Тогда она впервые все это увидела своими глазами. Ее эта тема заинтересовала. После нашлись единомышленники, и так родилось шоу Pain[Pro]Test.