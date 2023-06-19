ВИДЕО ⟩ Родриго Аболс: "После чемпионата тебя везде зовут, ты популярнее президента"

Хотя с момента исторической победы над сборной США, которая принесла сборной Латвии историческую бронзу чемпионата мира, прошло более двух недель, люди до сих пор обращаются к Родриго в общественных местах, выражая благодарность за подаренные эмоции.

Хорошие слова он слышал и на заправке по дороге на интервью с онлайн-журналом KLIK, и в ресторане, где их сказала дама в возрасте.

"Когда ты чего-то достигаешь, получаешь вознаграждение, тогда ты видишь, что это того стоит. Это довольно круто - побеждать вот так, какое ожидание. Ты отбрасываешь своё эго и подчиняешь всё одной команде, одной стране. Делаешь это вместе и оказывается, что это реально круто. После чемпионата тебя везде зовут, ты популярнее президента. Важно, что у нас что-то получилось, потому что это вдохновит других в будущем. Потому что могло быть как обычно: всё подчиняешь [команде], но мы снова десятые".

В разговоре с Родриго вы также узнаете об отличном тренерском штабе и обслуживающем персонале команды, травмах во время турнира, лёгком подходе сборной Швейцарии к четвертьфиналу, что сыграло с ними злую шутку, а также о том, кто отвечает за музыку в раздевалке национальной команды.