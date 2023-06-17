"Для Эстонии больше не производится": страна осталась без популярного обезболивающего

"В начале года обезболивающее Solpadeine из-за содержания в нем кодеина сделали рецептурным лекарством. Сейчас это единственный препарат, помогающий избавиться от мучительной и лишающей радости жизни головной боли, которой я, к сожалению, страдаю на протяжении многих лет. На днях обратилась к семейному врачу с просьбой выписать мне это лекарство, а в ответ услышала, что сейчас его нет ни в одной аптеке Эстонии", - рассказывает читательница Rus.Postimees Олеся.

По ее словам, семейный врач не знал, с чем связано отсутствие препарата на рынке и когда он вновь появится. "В итоге выписали альтернативу, которая в моем случае не так эффективна, как Solpadeine. Если честно, зла не хватает: сначала такие важные для меня таблетки убрали из свободной продажи, а теперь их и по рецепту невозможно достать. Как жить-то?" - спрашивает Олеся.