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Ксения и дело ее души: пятиэтажка в Пурвциемсе, куда люди приходят за результатом

Раиса Смирнова
, Журналист RUS TVNET
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Фото: Фото Борис Симсон/ Личный архив Ксении Варфаломеевой

Обыкновенная пятиэтажка в Пурвциемсе посреди спального района. Тихий двор, рядом школа и салон красоты, но с торца здания находится тяжелая железная дверь. Именно за ней расположен небольшой частный тренажерный зал.

Тренер - преподаватель высшей категории по фитнесу, вице-президент профессиональной спортивной федерации бодибилдинга и фитнеса NAC Latvia и судья международной категории Ксения Варфаломеева невероятно приветлива. Она встречает у дверей и проводит в помещения на цокольном этаже - свой частный тренажерный зал SecretGym.

В помещениях поддерживается комфортная для занятий температура - хотя снаружи на улице жарко, здесь этого совсем не ощущается. Да, SecretGym - это определенно не гламурное место, где красуются перед зеркалами. Он создан, как корпоративный зал закрытого типа и предназначен только для членов федерации и персональных тренировок. Все рабочие часы здесь четко расписаны. Сюда люди приходят за определенным результатом.

Фото: Фото Борис Симсон/ Личный архив Ксении Варфаломеевой
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