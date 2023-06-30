Ксения и дело ее души: пятиэтажка в Пурвциемсе, куда люди приходят за результатом

Тренер - преподаватель высшей категории по фитнесу, вице-президент профессиональной спортивной федерации бодибилдинга и фитнеса NAC Latvia и судья международной категории Ксения Варфаломеева невероятно приветлива. Она встречает у дверей и проводит в помещения на цокольном этаже - свой частный тренажерный зал SecretGym.

В помещениях поддерживается комфортная для занятий температура - хотя снаружи на улице жарко, здесь этого совсем не ощущается. Да, SecretGym - это определенно не гламурное место, где красуются перед зеркалами. Он создан, как корпоративный зал закрытого типа и предназначен только для членов федерации и персональных тренировок. Все рабочие часы здесь четко расписаны. Сюда люди приходят за определенным результатом.