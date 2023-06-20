Комментирует Лусис ⟩ Куда подевался Гобземс и как у него дела?

Лучше поздно, чем никогда. Пожалуй, это было единственное обещание, которое он как политик выполнил, хотя и с опозданием. Можно смело сказать, что Гобземс до сих пор был самой яркой кометой латвийской политики. Она появилась неожиданно, очень быстро вспыхнула, а потом растворилась, столкнувшись с реальностью.

Вот уже полгода, а то и больше от него абсолютно ничего не слышно. Несколько недель назад я даже поймал себя на том, что гуглил "Гобземс", потому что упомянул его в статье, а имя бывшего депутата вылетело у меня из головы. Поэтому, хотя старая латышская пословица и учит не трогать некоторые вещи, а то они начнут что-то делать, я решил узнать, как сейчас поживает Алдис.

В то время, когда к власти рвалась KPV LV, рационально мыслящая часть цивилизации сказала - ничего там не получится, они распадутся. Распались. Когда образовалась "Каждому и каждой", которая обещала, что на этот раз все действительно получится, рационально мыслящая часть цивилизации сказала - ничего там не получится, они распадутся. Распались.