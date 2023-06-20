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Комментирует Лусис ⟩ Куда подевался Гобземс и как у него дела?
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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"Обратного пути нет - все или ничего. Либо мы сформируем правительство 7 октября, либо утром 7 октября я соберу чемоданы и с семьей уеду из Латвии", - сказал Алдис в 2019 году. Следующее утро наступило больше четырех лет спустя, и стоит сказать - если бы Смилтенс уже тогда был у власти, я бы потребовал объявить национальный праздник и выходной.

Лучше поздно, чем никогда. Пожалуй, это было единственное обещание, которое он как политик выполнил, хотя и с опозданием. Можно смело сказать, что Гобземс до сих пор был самой яркой кометой латвийской политики. Она появилась неожиданно, очень быстро вспыхнула, а потом растворилась, столкнувшись с реальностью.

Вот уже полгода, а то и больше от него абсолютно ничего не слышно. Несколько недель назад я даже поймал себя на том, что гуглил "Гобземс", потому что упомянул его в статье, а имя бывшего депутата вылетело у меня из головы. Поэтому, хотя старая латышская пословица и учит не трогать некоторые вещи, а то они начнут что-то делать, я решил узнать, как сейчас поживает Алдис.

В то время, когда к власти рвалась KPV LV, рационально мыслящая часть цивилизации сказала - ничего там не получится, они распадутся. Распались. Когда образовалась "Каждому и каждой", которая обещала, что на этот раз все действительно получится, рационально мыслящая часть цивилизации сказала - ничего там не получится, они распадутся. Распались.

Допускаю, что те же самые люди, которые уже два раза попадались на один и тот же крючок, при следующем заходе попались бы и в третий раз на того же самого старого и изношенного червяка и потянулись бы за "Латвией на первом месте". Эти так быстро не распадутся, если только не появится новая популистская сила.

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