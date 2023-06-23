По словам друзей Калева Тикка (60), пилота гирокоптера, разбившегося в Харьюмаа в четверг вечером, 15 июня, Тикк был давним любителем авиации, а во время рокового полета готовился к авиашоу, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
ТРАГИЧЕСКОЕ КРУШЕНИЕ ⟩ "Небеса были местом, где он жил": погибший в Эстонии пилот готовился к авиашоу
В 20:55 в четверг в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Арувалла волости Раэ разбился и загорелся гирокоптер. Авария произошла на девятом километре дороги Вайда-Урге, в нескольких метрах от жилого дома. В пятницу Сирье, жительница этого дома, рассказала Postimees, что во время вечернего просмотра новостей она услышала взрыв.