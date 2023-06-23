ТРАГИЧЕСКОЕ КРУШЕНИЕ ⟩ "Небеса были местом, где он жил": погибший в Эстонии пилот готовился к авиашоу

В 20:55 в четверг в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Арувалла волости Раэ разбился и загорелся гирокоптер. Авария произошла на девятом километре дороги Вайда-Урге, в нескольких метрах от жилого дома. В пятницу Сирье, жительница этого дома, рассказала Postimees, что во время вечернего просмотра новостей она услышала взрыв.

Выбежав из дома, она увидела упавший гирокоптер. "Он не горел, но дымился, и я знала, что он взорвется, потому что пахло керосином", - вспоминает она. Она позвонила в Спасательный департамент, но в это время раздался еще один взрыв. "Гирокоптер загорелся, на дом начал валить густой дым. Я боялась, что дом загорится. Это было просто ужасно, смерть проходила у меня перед глазами. У меня в комнате больной человек, он еле двигался, он бы сгорел дотла", - говорит Сирье.