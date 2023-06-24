В России новый Распутин

С февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин начал "специальную военную операцию", он заявлял о разных целях. Изначально он хотел "денацифицировать" и "демилитаризировать" всю Украину (захватив над ней контроль), а затем поставил цель "освобождения" региона Донбасс. Кроме того, он говорил о защите "исторических границ" России и утверждал, что это Запад вынудил его напасть на Украину.