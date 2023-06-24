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В России новый Распутин

Нина Хрущёва Project Syndicate
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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин Фото: Sergei Ilnitsky/Pool/AFP via Getty Images

Российская война против Украины идет, мягко говоря, не по плану. И Евгений Пригожин, возглавляющий частную военную компанию "Группа Вагнера", активизировал публичную критику российской армии. Сегодня, когда Кремль агрессивно подавляет всех несогласных, как Пригожину удавалось избежать наказания?

С февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин начал "специальную военную операцию", он заявлял о разных целях. Изначально он хотел "денацифицировать" и "демилитаризировать" всю Украину (захватив над ней контроль), а затем поставил цель "освобождения" региона Донбасс. Кроме того, он говорил о защите "исторических границ" России и утверждал, что это Запад вынудил его напасть на Украину.

Все эти изменения в риторике объясняются динамикой на полях сражений, прежде всего, неоднократными неудачами, ошибками и неправильными расчетами российских вооруженных сил. Проще говоря, Путин пытается сохранить лицо. И достижение этой цели ему усложняет Пригожин, от которого Путин, надеющийся на военные победы, становится все более зависим.

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