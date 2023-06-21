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Вечеринка в Межапарке обернулась кошмаром и закончилась уголовным процессом
Фото: Shutterstock/Uldis Cipsts/Facebook.com/KLIK kolāža
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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Вечером 8 июня в доме режиссера Улдиса Ципста в Межапарке прошла вечеринка, в которой приняла участие съемочная группа сериала No mīlestības līdz naidam ("От любви до ненависти"). Вечеринка обернулась кошмаром и закончилась уголовным процессом.

Д. связалась с режиссером, который оказался чутким и отзывчивым. Д. сказала ему: "Ты помнишь, что ты сделал со мной прошлой ночью?". В опытном мозгу режиссера пронесся миллион наихудших сценариев, и мысль о том, что это могло произойти в пьяном угаре, сковывала его. "Ты меня целовал и шлепал", - сказала Д. Она говорила, особенно наслаждаясь последним словом. Откуда-то сверху опустилась тень Харви Вайнштейна: это шутка, флирт или обвинение? Что это?

В памяти всплыли фрагменты разговора: "Что происходит? Может, тебя отшлепать, чтобы успокоить? Я вчера выпил, может, я чего-то не помню, но помню, как у тебя была паническая атака". "Нет, нет, - ответила Д. - Наказание меня не успокаивает, я знаю, что это такое".

Разговор начал казаться режиссеру довольно забавным. И он принял правила игры Д.: "Ладно, ладно, я извиняюсь…".

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