Вечеринка в Межапарке обернулась кошмаром и закончилась уголовным процессом

Д. связалась с режиссером, который оказался чутким и отзывчивым. Д. сказала ему: "Ты помнишь, что ты сделал со мной прошлой ночью?". В опытном мозгу режиссера пронесся миллион наихудших сценариев, и мысль о том, что это могло произойти в пьяном угаре, сковывала его. "Ты меня целовал и шлепал", - сказала Д. Она говорила, особенно наслаждаясь последним словом. Откуда-то сверху опустилась тень Харви Вайнштейна: это шутка, флирт или обвинение? Что это?