Вечеринка в Межапарке обернулась кошмаром и закончилась уголовным процессом

Вечером 8 июня в доме режиссера Улдиса Ципста в Межапарке прошла вечеринка, в которой приняла участие съемочная группа сериала No mīlestības līdz naidam ("От любви до ненависти"). Вечеринка обернулась кошмаром и закончилась уголовным процессом.
Д. связалась с режиссером, который оказался чутким и отзывчивым. Д. сказала ему: "Ты помнишь, что ты сделал со мной прошлой ночью?". В опытном мозгу режиссера пронесся миллион наихудших сценариев, и мысль о том, что это могло произойти в пьяном угаре, сковывала его. "Ты меня целовал и шлепал", - сказала Д. Она говорила, особенно наслаждаясь последним словом. Откуда-то сверху опустилась тень Харви Вайнштейна: это шутка, флирт или обвинение? Что это?
В памяти всплыли фрагменты разговора: "Что происходит? Может, тебя отшлепать, чтобы успокоить? Я вчера выпил, может, я чего-то не помню, но помню, как у тебя была паническая атака". "Нет, нет, - ответила Д. - Наказание меня не успокаивает, я знаю, что это такое".