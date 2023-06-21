Фото ⟩ Россиянин в Эстонии: моя машина дважды подвергалась вандализму!

"Я гражданин России, работаю в Эстонии врачом в отделении неотложной помощи. У меня жена и двое детей, имею здесь вид на жительство. Мы живем в районе Пирита. У меня автомобиль с российскими регистрационными знаками, раньше мы на нем ездили в Россию. До 1 июня у меня была оформленная зеленая карта, потом из-за неразберихи со страховками я припарковал машину на парковке около Академии МВД, - рассказывает Михаил. - 6 июня обнаружил, что кто-то ее поцарапал. Была повреждена была правая задняя дверь, задний бампер, капот и багажник. Составил заявление в электронной среде полиции, все описал и отправил фотографии".