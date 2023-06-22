Тату-мастер Mila Krazzoo: 30 лет в профессии, дружба с "Би-2" и открытие тату-института

Маленькая тихая улочка Вагнера в Старой Риге стала местом для латвийского тату-мастера Людмилы Дубовицкой (более известной как Милка или Mila Krazzoo), где она открыла уникальный тату-институт. "Я, как священник, храню тайну исповеди", - говорит она о работе с клиентами.
"Дело в том, что бабушка назвала меня Милкой - это древнееврейское имя, но по определенным причинам родители записали Людмилой. Среди друзей и знакомых я всю жизнь Милка. В официальных кругах - Людмила Дубовицкая, а как тату-художник и музыкант - Mila Krazzoo", - объясняет она.
Милка - мастер, который может похвастаться 30-летним опытом работы. Она начинала еще в те годы, когда создание тату только набирало популярность и зарождалось в Риге, хотя стоит отметить, что ее удивительная и незаурядная история берет свое начало совсем не в Латвии, а в соседней Беларуси. Если быть точнее, то в ее родном городе Минске, с подмостков театральной студии "Ронд", где она росла и подружилась с Левой и Шурой, ныне участниками известной группы "Би-2"...
Latvijas tetovēšanas institūts
Latvijas tetovēšanas institūts распахнул свои двери в начале июня. Со слов Милки, они не стали как-то громко сообщать о своем открытии: "Мы просто сели и начали работать". Для нее праздником стал уже тот факт, что она после долгих поисков нашла подходящее помещение, обустроила все так, как хотелось (многое в интерьере осталось от прошлых хозяев и подошло), и создала пространство, где может заняться миссией, которую для себя сейчас определила - делиться своими знаниями с другими - обучать молодых тату-мастеров.