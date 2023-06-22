Тату-мастер Mila Krazzoo: 30 лет в профессии, дружба с "Би-2" и открытие тату-института

"Дело в том, что бабушка назвала меня Милкой - это древнееврейское имя, но по определенным причинам родители записали Людмилой. Среди друзей и знакомых я всю жизнь Милка. В официальных кругах - Людмила Дубовицкая, а как тату-художник и музыкант - Mila Krazzoo", - объясняет она.

Милка - мастер, который может похвастаться 30-летним опытом работы. Она начинала еще в те годы, когда создание тату только набирало популярность и зарождалось в Риге, хотя стоит отметить, что ее удивительная и незаурядная история берет свое начало совсем не в Латвии, а в соседней Беларуси. Если быть точнее, то в ее родном городе Минске, с подмостков театральной студии "Ронд", где она росла и подружилась с Левой и Шурой, ныне участниками известной группы "Би-2"...