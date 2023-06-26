Виртуальные солнечные парки: появятся ли такие в Латвии?

Резкий рост цен на электроэнергию стал толчком для развития зеленых технологий: и предприятия, и владельцы частных домом активно устанавливают солнечные панели и внедряют другие альтернативные решения. А в Литве пошли еще дальше – у них создаются "энергетические сообщества" и строятся "виртуальные солнечные парки совместного пользования": у людей есть возможность приобрести доли генерирующих мощностей солнечных ферм. Появится ли такое в Латвии?