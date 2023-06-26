Виртуальные солнечные парки: появятся ли такие в Латвии?

Резкий рост цен на электроэнергию стал толчком для развития зеленых технологий: и предприятия, и владельцы частных домом активно устанавливают солнечные панели и внедряют другие альтернативные решения. А в Литве пошли еще дальше – у них создаются "энергетические сообщества" и строятся "виртуальные солнечные парки совместного пользования": у людей есть возможность приобрести доли генерирующих мощностей солнечных ферм. Появится ли такое в Латвии?
В Латвии в основном речь идет об автономных проектах, которые используются сугубо для собственных нужд предприятий и жителей. Мощные же солнечные парки пока находятся в стадии внедрения. Так, Latvenergo планирует до конца этого года ввести в эксплуатацию два первых парка солнечной энергии.
Один из них, мощностью 11 МВт, будет размещен на территории ТЭЦ-1 в Риге. В целом же у концерна в Балтии на данный момент введены в эксплуатацию солнечные парки общей мощностью 15 МВт, в стадии проектирования находятся парки общей мощностью 145 МВт, на 38 МВт ведутся строительные работы.