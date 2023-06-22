"Мы через все пройдем вместе": мачеха убитой Юстине о своем муже

"(...) Поэтому мы семья... Вместе мы сильнее... Сегодня должен быть праздничный день, двойной праздничный день... но есть обстоятельства, которые это ограничивают... Что бы ни случилось, ты знаешь, что ты мой муж, мой мужчина, наш отец… наша поддержка и в этот трудный период", - 17 июня, через неполные два месяца после того, как в Роговке начались поиски дочки Владимира Юстине, написала женщина - мать троих детей. В семье примерно полгода назад появилась общая дочка. У Сандры есть два сына постарше, Владимир один воспитывал Юстине.