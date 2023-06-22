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"Мы через все пройдем вместе": мачеха убитой Юстине о своем муже
Фотография из личного архива семьи Рейниковых. Фото: No Reinikovu ģimenes privātā arhīva
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Такая худенькая, что в возрасте семи лет выглядела как четырех- или пятилетняя, а прошлым летом весила всего 21 килограмм. Такова была маленькая Юстине Рейникова, которая с видимыми телесными повреждениями была найдена мертвой в подвале заброшенного дома в Дубули. Ночью 20 июня полиция задержала отца девочки Владимира, с утра - мачеху Сандру. Три дня назад, когда исполнился ровно год, как они поженились, Сандра написала в социальной сети: "Мы одно целое... и в горе, и в радости... Ты моя опора, я - твоя... Мы пройдем через все вместе...".

"(...) Поэтому мы семья... Вместе мы сильнее... Сегодня должен быть праздничный день, двойной праздничный день... но есть обстоятельства, которые это ограничивают... Что бы ни случилось, ты знаешь, что ты мой муж, мой мужчина, наш отец… наша поддержка и в этот трудный период", - 17 июня, через неполные два месяца после того, как в Роговке начались поиски дочки Владимира Юстине, написала женщина - мать троих детей. В семье примерно полгода назад появилась общая дочка. У Сандры есть два сына постарше, Владимир один воспитывал Юстине.

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