"Мы через все пройдем вместе": мачеха убитой Юстине о своем муже

Такая худенькая, что в возрасте семи лет выглядела как четырех- или пятилетняя, а прошлым летом весила всего 21 килограмм. Такова была маленькая Юстине Рейникова, которая с видимыми телесными повреждениями была найдена мертвой в подвале заброшенного дома в Дубули. Ночью 20 июня полиция задержала отца девочки Владимира, с утра - мачеху Сандру. Три дня назад, когда исполнился ровно год, как они поженились, Сандра написала в социальной сети: "Мы одно целое... и в горе, и в радости... Ты моя опора, я - твоя... Мы пройдем через все вместе...".