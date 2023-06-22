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Российская теннисистка о завершении карьеры Контавейт: потеря для Эстонии, но не для мирового тенниса

rus.postimees.ee
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: Teele Toova

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева выразила мнение, что завершение 27-летней Анетт Контавейт карьеры является большой потерей для Эстонии, но не для мирового тенниса.

Дмитриева отметила, что мощный рывок, который вывел Контавейт в число лучших, она сделала под руководством тренера Дмитрия Турсунова.

Для 82-летней Дмитриевой пределом на международной теннисной арене стал четвертый тур турниров Большого шлема, на France open, US Open и Уимблдоне. В 1960-х она завершила спортивную карьеру и начала работать тренером, но этот период был недолгим. После этого Дмитриева сосредоточилась на журналистике и комментировании теннисных матчей.

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