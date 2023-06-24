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До 75°: где в летнюю жару горячее всего?

Лийна Лудвиг
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В салоне машины, стоявшей под палящим солнцем с раннего утра, днем ​​было зафиксировано 75 градусов. В то же время температура воздуха составляла 28,9 градуса.
В салоне машины, стоявшей под палящим солнцем с раннего утра, днем ​​было зафиксировано 75 градусов. В то же время температура воздуха составляла 28,9 градуса. Фото: Kristjan Teedema

Если 25-градусная погода уже вполне терпима для человека, привыкшего к прошлой засухе, то палящее солнце все равно сделает свое дело. Оно нагревает все, что попадется ему на пути. В частности, темные металлы и другие материалы активно поглощают лучи. Они отлично проводят тепло. Поэтому неудивительно, что салон темного автомобиля, с утра стоящего на стоянке на самом солнцепеке, к полудню уже напоминает сауну. Исследование опубликовало эстонское издание Rus.Postimees.

"75 градусов", - заявил спасатель Март Либлик, который с помощью тепловизора замерил температуру в салоне автомобиля, который шесть часов простоял на солнце перед спасательным центром на улице Александри. Температура поверхности асфальта рядом с машиной достигала 54 градусов. "По словам производителя, погрешность прибора может составлять плюс-минус четыре градуса. Если вы хотите точных данных, у вас должен быть профессиональный инструмент", – отметил он.

Чем ближе вы подносите прибор, тем точнее результат. Асфальт, который полдня находился под воздействием солнца, раскалился до 54 градусов.
Чем ближе вы подносите прибор, тем точнее результат. Асфальт, который полдня находился под воздействием солнца, раскалился до 54 градусов. Фото: Kristjan Teedema
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