До 75°: где в летнюю жару горячее всего?

Если 25-градусная погода уже вполне терпима для человека, привыкшего к прошлой засухе, то палящее солнце все равно сделает свое дело. Оно нагревает все, что попадется ему на пути. В частности, темные металлы и другие материалы активно поглощают лучи. Они отлично проводят тепло. Поэтому неудивительно, что салон темного автомобиля, с утра стоящего на стоянке на самом солнцепеке, к полудню уже напоминает сауну. Исследование опубликовало эстонское издание Rus.Postimees.
"75 градусов", - заявил спасатель Март Либлик, который с помощью тепловизора замерил температуру в салоне автомобиля, который шесть часов простоял на солнце перед спасательным центром на улице Александри. Температура поверхности асфальта рядом с машиной достигала 54 градусов. "По словам производителя, погрешность прибора может составлять плюс-минус четыре градуса. Если вы хотите точных данных, у вас должен быть профессиональный инструмент", – отметил он.