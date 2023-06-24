До 75°: где в летнюю жару горячее всего?

В салоне машины, стоявшей под палящим солнцем с раннего утра, днем ​​было зафиксировано 75 градусов. В то же время температура воздуха составляла 28,9 градуса.

Если 25-градусная погода уже вполне терпима для человека, привыкшего к прошлой засухе, то палящее солнце все равно сделает свое дело. Оно нагревает все, что попадется ему на пути. В частности, темные металлы и другие материалы активно поглощают лучи. Они отлично проводят тепло. Поэтому неудивительно, что салон темного автомобиля, с утра стоящего на стоянке на самом солнцепеке, к полудню уже напоминает сауну. Исследование опубликовало эстонское издание Rus.Postimees.