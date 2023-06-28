Убийца детей Алма Бружайте - первая женщина в Литве, приговоренная к пожизненному

Весной 2007 года в Кельме пропали два брата - 12-летний Мантас и 8-летний Томас. Их мать Алма Бружайте сообщила полиции, что мальчики ушли из дома и не вернулись, но позже открылась гораздо более ужасающая правда.

После нескольких дней поисков тела мальчиков со следами удушения были обнаружены в близлежащей реке. Бружайте задушила своих сыновей веревкой, а затем бросила их тела в реку.

В 2008 году Бружайте стала первой в Литве женщиной, приговоренной к пожизненному заключению. Совершенное ею преступление было настолько тяжелым, что она начала отбывать наказание в печально известной Лукишкской тюрьме, где все остальные заключенные были мужчинами. Заключенные не были полностью отделены друг от друга: была возможность встречаться в различных социальных проектах, которые проходили в тюрьме. Бружайте даже учила заключенных вязать. Своего будущего мужа она встретила среди самых страшных и жестоких преступников Литвы.