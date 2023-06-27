"Приходила с синяками", "не посещала сад две недели": заведующая ответила на слухи вокруг Юстине

Семилетняя Юстине Рейникова этой осенью должна была пойти в школу. За год воспитатели детского сада Zvaniņš в Резекне полюбили маленькую Юстине - девочку из Роговки, которую после 47 дней поисков нашли мертвой, с видимыми повреждениями, в подвале заброшенного дома в Дубули. В волости поползли слухи, что раньше Юстине видели с синяками в детском саду.
В детский сад Юстине привел ее отец - мужчина, арестованный 19 июня по подозрению в возможном уголовном преступлении вместе со своей супругой - мачехой девочки. Ирена Мацанова, руководитель резекненского специального дошкольного образовательного учреждения Zvaniņš, говорит, что не было никаких признаков того, что "могло произойти что-то подобное". Отец купил прописанное девочке лекарство и оставил нормальное впечатление.