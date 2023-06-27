"Приходила с синяками", "не посещала сад две недели": заведующая ответила на слухи вокруг Юстине

В детский сад Юстине привел ее отец - мужчина, арестованный 19 июня по подозрению в возможном уголовном преступлении вместе со своей супругой - мачехой девочки. Ирена Мацанова, руководитель резекненского специального дошкольного образовательного учреждения Zvaniņš, говорит, что не было никаких признаков того, что "могло произойти что-то подобное". Отец купил прописанное девочке лекарство и оставил нормальное впечатление.

Мацанова опровергает слухи о том, что девочка якобы пришла в садик вся в синяках и с вырванными волосами: "Бывает, что у детей появляется синяк, но мы всегда выясняем, как это произошло. Отец объяснил… всякое может случиться". В детском саду все переживают случившуюся трагедию.