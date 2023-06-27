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"Приходила с синяками", "не посещала сад две недели": заведующая ответила на слухи вокруг Юстине
Семья Юстине Рейниковой (фото из личного архива) Фото: No Reinikovu ģimenes privātā arhīva
TVNET rus.tvnet.lv
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Семилетняя Юстине Рейникова этой осенью должна была пойти в школу. За год воспитатели детского сада Zvaniņš в Резекне полюбили маленькую Юстине - девочку из Роговки, которую после 47 дней поисков нашли мертвой, с видимыми повреждениями, в подвале заброшенного дома в Дубули. В волости поползли слухи, что раньше Юстине видели с синяками в детском саду.

В детский сад Юстине привел ее отец - мужчина, арестованный 19 июня по подозрению в возможном уголовном преступлении вместе со своей супругой - мачехой девочки. Ирена Мацанова, руководитель резекненского специального дошкольного образовательного учреждения Zvaniņš, говорит, что не было никаких признаков того, что "могло произойти что-то подобное". Отец купил прописанное девочке лекарство и оставил нормальное впечатление.

Мацанова опровергает слухи о том, что девочка якобы пришла в садик вся в синяках и с вырванными волосами: "Бывает, что у детей появляется синяк, но мы всегда выясняем, как это произошло. Отец объяснил… всякое может случиться". В детском саду все переживают случившуюся трагедию.

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