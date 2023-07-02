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Стоит ли ждать падения цен на недвижимость? Тенденции рынка и прогнозы
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
Anna Aleksandra Sičova, TVNET praktikante rus.tvnet.lv
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В связи с быстрым ростом ставки Euribor кредиты стали значительно дороже. Это заставляет жителей, которые еще планируют покупку недвижимости и не могут позволить себе сразу заплатить за нее, задуматься, хорошее ли сейчас время или лучше дождаться снижения ставок. В то же время существует риск, что цены на недвижимость вырастут, когда снизятся расходы на кредиты. Когда лучше покупать недвижимость, стоит ли ждать падения цен и на что обратить внимание при покупке первого жилья, комментируют эксперты отрасли онлайн-журналу KLIK.

Из-за повышения ставки Euribor меньше берут кредиты на приобретение недвижимости

Руководитель отдела продаж жилья Latio Эвия Дзените признает, что в этом году активность на рынке недвижимости ниже, чем в обычный год. Из-за повышения ставки Euribor уменьшилось количество людей, покупающих недвижимость с помощью ипотечного кредита. "Время задуматься - покупать сейчас или подождать и накопить. Например, у нас были клиенты, которым летом 2022 года поступило предложение от банка на одну сумму, а осенью сумма уменьшилась на треть. В связи с этим они уже не могли позволить себе недвижимость, которую планировали купить", - говорит представитель Latio.

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