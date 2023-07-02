Стоит ли ждать падения цен на недвижимость? Тенденции рынка и прогнозы

В связи с быстрым ростом ставки Euribor кредиты стали значительно дороже. Это заставляет жителей, которые еще планируют покупку недвижимости и не могут позволить себе сразу заплатить за нее, задуматься, хорошее ли сейчас время или лучше дождаться снижения ставок. В то же время существует риск, что цены на недвижимость вырастут, когда снизятся расходы на кредиты. Когда лучше покупать недвижимость, стоит ли ждать падения цен и на что обратить внимание при покупке первого жилья, комментируют эксперты отрасли онлайн-журналу KLIK.