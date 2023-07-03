Липину интересно ⟩ Линда Озола: зачем убирать Пушкина и кому нужны консервативные ценности

Идея интервью с вице-мэром Линдой Озолой зрела достаточно давно, но окончательное решение было принято в день, когда она в своих социальных сетях похвасталась переносом памятника Пушкину, что она давно лоббировала в Рижской думе.

Договориться с Озолой об интервью оказалось крайне просто в отличие от многих других политических деятелей. Встретиться было решено на "ее территории" - в Рижской думе. С разговора об оной мы и начали интервью.

Исход депутатов из "Консервативных"

Правящая коалиция Рижской думы выглядит еще более раздроблено, чем пятипартийная коалиция 13-го Сейма.

В конце августа 2020 года, через год и пять месяцев после снятия с должности мэра Риги Нила Ушакова, в столице Латвии прошли внеочередные выборы. И вместо привычного дуэта "Согласие" и "Честь служить Риге" правящую коалицию составили "Для развития/За!", "Прогрессивные", "Новое Единство", Нацобъединение, Латвийское объединение регионов и "Консервативные".

Ожидаемо эта смесь стабильностью не отличалась. За годы несколько депутатов покинули партии, а в марте 2022 года даже мэр Риги Мартиньш Стакис вышел из партии "Движение За!", став первым в истории второй независимости беспартийным главой столицы.

В декабре того же года "Для развития Латвии" объявила о выходе из фракции и, соответственно, коалиции.