Липину интересно ⟩ Линда Озола: зачем убирать Пушкина и кому нужны консервативные ценности

"В латвийской политике образуется определенный вакуум", "российская культура - это культура смерти", "Европа многое потеряет без консервативных ценностей" - с вице-мэром Риги Линдой Озолой мы успели обсудить многое.
Идея интервью с вице-мэром Линдой Озолой зрела достаточно давно, но окончательное решение было принято в день, когда она в своих социальных сетях похвасталась переносом памятника Пушкину, что она давно лоббировала в Рижской думе.
Договориться с Озолой об интервью оказалось крайне просто в отличие от многих других политических деятелей. Встретиться было решено на "ее территории" - в Рижской думе. С разговора об оной мы и начали интервью.
Исход депутатов из "Консервативных"
Правящая коалиция Рижской думы выглядит еще более раздроблено, чем пятипартийная коалиция 13-го Сейма.
В конце августа 2020 года, через год и пять месяцев после снятия с должности мэра Риги Нила Ушакова, в столице Латвии прошли внеочередные выборы. И вместо привычного дуэта "Согласие" и "Честь служить Риге" правящую коалицию составили "Для развития/За!", "Прогрессивные", "Новое Единство", Нацобъединение, Латвийское объединение регионов и "Консервативные".
Ожидаемо эта смесь стабильностью не отличалась. За годы несколько депутатов покинули партии, а в марте 2022 года даже мэр Риги Мартиньш Стакис вышел из партии "Движение За!", став первым в истории второй независимости беспартийным главой столицы.
В декабре того же года "Для развития Латвии" объявила о выходе из фракции и, соответственно, коалиции.
И вот в январе 2023 года три депутата "Консервативных" - Линда Озола, Янис Озолс и Давис Сталтс - и экс-член объединения "Для развития/За!" Марис Мичеревскис объявляют о создании общества "Код".
От "Консервативных" в Рижской думе остается одинокий Валтерс Бергс.
"Общество "Код для Риги" - это центристски-консервативное общество, которые мы образовали. У нас есть фракция в Рижской думе. Впрочем, надо уточнить. Название "Код для Риги" используется в контексте Рижской думы. Название общества - центристски-консервативное общество "Код". Но наша фракция в Рижской думе состоит из четырех депутатов.
Если вы спрашиваете меня о будущем, то, конечно, мы все политически активные люди, мы планируем продолжать работу в политике.
Но хочу подчеркнуть: вырастет ли из этого общества политическая организация, зависит от желания каждого ее участника. Это точно не общество, где я один руководитель и самолично поведу всех в солнечное будущее", - объяснила Озола.
При этом относительно конкретных планов в политике общества "Код" Озола пока отмалчивается. О выборах в Европарламент (а это уже следующий год) общество не думает, о муниципальных выборах - тоже: может, стартуют своим списком, а может, с кем-то еще вместе.
Главное, по словам Озолы, - это сотрудничество с теми политическими силами, которые совпадают с "Кодом" по ценностям - центристски-консервативным.
"Пушкина - с избушки, на!"
Пожалуй, самое громкое событие, связанное с обществом "Код" - это перенос памятника Александру Пушкину из парка Кронвальда.
Опять-таки стоит восстановить хронологию событий.
3 марта Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени. При этом и сама Озола признает, что решения совета носят консультативный характер.
7 марта мэр Риги Мартиньш Стакис сказал, что "у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками".
25 апреля коалиция Рижской думы договорилась о переносе памятника Пушкину.
30 мая рано утром памятник Пушкину был перенесен из парка Кронвальда.
Отметим, что ровно за сутки до этого в Риге чествовали сборную Латвии по хоккею, поздравляя ее с завоеванной бронзой.
Впрочем, по словам Озолы, это просто совпадение.
Мы вообще хотели еще до 4 мая убрать памятник, но это было бы слишком быстро. Поэтому договорились о том, чтобы сделать это до конца месяца. И, когда мы договаривались, никакой бронзы еще и в помине не было. Поэтому связать это сложно.
Вице-мэр Риги Линда Озола
Озоле сложно судить о том, почему мэр Риги так резко поменял свое мнение, но она подробно разъяснила, почему считает существование памятника Пушкину в Риге угрозой.
"Самое главное для меня, что этот памятник и эту личность Россия использует как инструмент мягкой силы. Где Пушкин - там русский мир. Это, по-моему, маркировка своей территории в другой, суверенной, независимой стране.
И моя задача как избранного чиновника оберегать безопасность своей страны.
В этом случае я говорю не только о границе, но и о душах и умах людей. Я вижу, как Россия цинично, безэмоционально уничтожает людей и их образ жизни. Не моргнув глазом. А потом появляются плакаты с цитатами Пушкина, мол, мы вам принесли культуру", - говорит Озола.
Спасибо, но нет! Это наша земля. Свою культуру оставьте себе, это культура смерти!
Вице-мэр Риги Линда Озола
По словам вице-мэра Риги, тот факт, что установка памятника Пушкину была юридически некорректной, хоть и помог в вопросе переноса монумента, не был определяющим. Главное - то, что образ Пушкина используется российской властью для распространения своего влияния.
При этом Озола отдельно выделяет, что Рижская дума никоим образом не оценивает и не критикует именно литературное наследие поэта - исключительно то, как его образ используется российской пропагандой.
Отдельно спрашиваю про "русификацию" - кроме изображений Пушкина на оккупированных территориях Россия вовсю распространяет русский язык - не станет ли это поводом для ограничения использования русского языка на территории Латвии?
В ответ Озола сильно удивляется и уверяет меня, что разница на лицо - публичная и личная сфера. И тот же монумент русскому поэту не демонтирован, а лишь передан в управление Союза художников Латвии.
Может ли памятник Пушкину вернуться в публичное пространство, если Россия изменится и станет союзником Европы? Озола не уверена, что такое будущее возможно.
"Речь идет о многочисленном обществе. Если бы Путина не поддерживало достаточное число жителей России, то, что происходит в Украине - не происходило бы. Есть же какие-то военные законы, которые Россия игнорирует. И это не Путин, министр обороны или глава Вооруженных сил. Это делают обычные люди, солдаты", - считает Озола.
Традиционные ценности
Уход из партии "Консервативные" не означает, что Озола изменила свои взгляды в политике - они все те же, центристски-консервативные.
Не считает ли она, что понемногу такие ценности уходят в прошлое? Все-таки в 14-й Сейм "Консервативные" не попали, а Нацобъединение получило меньше голосов и меньше мест в парламенте.
По мнению вице-мэра, в Латвии хватает сторонников таких ценностей. Но, к сожалению, из-за отдельных политических сил у консерватизма не самая хорошая репутация.
Несколько партий на протяжении многих лет дискредитировали консервативные идеи. И у "Консервативных" были свои ошибки, и, например, у Нацобъединения.
Вице-мэр Риги Линда Озола
На столе Озолы как раз лежит журнал, где на обложке виден Эгилс Хелманис ("Нацобъединение") - мэр Огре, чьи действия стали поводом для крупного скандала.
В общем, по мнению вице-мэра, в сфере консервативной политики Латвии "образовался вакуум", который может заполнить как раз "Код для Риги".
Мой вопрос о том, насколько схожи "европейские" и "консервативные" ценности, едва ли не оскорбляет Озолу - никакого противопоставления она тут не видит.
"Нет там никакого противопоставления. То, что есть силы, которые дискредитируют консерватизм, не значит, что консервативные ценности плохие. Мы говорим об ответственности, заботе о всех поколениях. Нас волнует безопасность - как внешняя, так и внутренняя. В приоритете образование, демократия. На экономическом фланге важна поддержка предпринимателей.
Мне кажется, что на политической сцене Риги и Латвии необходимо присутствие консервативных сил. И сейчас, глядя на Сейм, думая о следующих выборах, мне кажется, что пространство для этого создается.
И я думаю, что Европа многое потеряет, если откажется от консерватизма. Это стало бы абсолютной ошибкой", - уверена Озола.
Затрагиваю тему ЛГБТ+, ведь равенство всех людей - одна из примарных европейских ценностей, которую консервативные политики далеко не всегда исповедуют.
"Мне очень больно, что вы берете одну ценность и называете именно ее "европейской".
Это как если бы вам нравился один писатель, а кому-то - нет, и вы бы обвинили этого человека в том, что ему не нравится литература в целом. Мне нравятся еще 150 писателей, я не против литературы.
Было бы мило, если бы мы использовали ответственные термины и не разделяли общество, как в какой-то мере сделали вы. Если же говорить конкретно о юридических решениях, то сейчас Министерство юстиции работает над пакетом законопроектов, которые решат вопросы ЛГБТ+. Это и есть решение, которое уважает все группы общества", - заявила Озола.
На этом моменте нас прерывает ее помощник Каспарс Адиянс - я проговорил с Озолой куда больше отведенного времени, так что меня вежливо просят закончить беседу.
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