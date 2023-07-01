"Все началось на площадке в Плявниеках": Takmodno с историей в 15 лет

Истоки команды Takmodno, в которой, по сути, осталось 2 участника - Александр и Дмитрий, надо искать в 2008 году. Тогда, 15 лет назад, они появились на латвийской сцене как трио под названием "Полоса". "Да этого все было баловство", - смеется Саша.

Спустя некоторое время коллектив сменил название и состав. Группа стала Takmodno. Творчество ребят тоже изменилось. Сейчас можно смело сказать, что для тех времен это был новый и совершенно амбициозный проект для русскоговорящей молодежи в Латвии, которая в те времена делилась треками в DC++ и сидела на форумах в One.lv.

По своему звучанию музыка Takmodno образца 2009 года напоминала модный по тем временам "сплиновский" стиль. Трогательные тексты и аккуратное исполнение не оставляло равнодушным, а потому совершенно неудивительно, что парни быстро попали на радио, а их трек "Рио" "завирусился" в Сети и стал узнаваемой вещью среди местных русскоговорящих.

А началось все среди многоэтажек рижского района Плявниеки, когда два друга - Саша и Дима - катались на скейтбордах. В какой-то момент они придумали, что было бы неплохо создать свою группу...