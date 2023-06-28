Могила под половицами. Юстине нашли в месте, где прошло детство ее отца

В деревянном полу одной из комнат обрушившегося заросшего дома чернеет отверстие - могила, где было спрятано бездыханное тело ребенка. От Роговки, где проживала семья Рейниковых и где велись самые масштабные поиски девочки, якобы пропавшей 5 мая, до заброшенного дома, где, вероятнее всего, было захоронено ее тело - почти 60 километров. Строение находится совсем рядом с Дубули, где прошло детство Владимира Рейникова - отца Юстине, который, как и его жена Сандра - мачеха Юстине, 19 июня был арестован за возможное уголовное преступление против девочки.