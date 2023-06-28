Могила под половицами. Юстине нашли в месте, где прошло детство ее отца

Юстине Рейникова сделала свои первые шаги в Дубули - месте, где Рейниковы жили из поколения в поколение. Незадолго до ее седьмого дня рождения безжизненное тело девочки было спрятано в заброшенном доме в Дубульском лесу. После 47-дневных поисков полиция обнаружила тело девочки с явными телесными повреждениями под деревянным полом в одной из комнат полуразрушенного дома. TVNET с помощью местного жителя Леонарда после долгих поисков удалось найти это место.
В деревянном полу одной из комнат обрушившегося заросшего дома чернеет отверстие - могила, где было спрятано бездыханное тело ребенка. От Роговки, где проживала семья Рейниковых и где велись самые масштабные поиски девочки, якобы пропавшей 5 мая, до заброшенного дома, где, вероятнее всего, было захоронено ее тело - почти 60 километров. Строение находится совсем рядом с Дубули, где прошло детство Владимира Рейникова - отца Юстине, который, как и его жена Сандра - мачеха Юстине, 19 июня был арестован за возможное уголовное преступление против девочки.