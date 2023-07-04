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Регина из Риги о том, как стала чемпионкой мира и Европы среди фит-моделей

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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Регина Мандрика - двухкратная чемпионка мира и Европы в спортивной дисциплине "фит-модель"
Регина Мандрика - двухкратная чемпионка мира и Европы в спортивной дисциплине "фит-модель" Фото: Jūris Lisovs/ RUS TVNET

В детстве Регина Мандрика восхищенно наблюдала, как ее мама выступает на соревнованиях по женскому бодибилдингу, а в 21 год сама вышла на сцену и стала двухкратной чемпионкой мира и Европы в спортивной дисциплине "фит-модель". В интервью онлайн-журналу Klik девушка рассказала о подготовке с соревнованиям, тренерстве и своем спортивном блоге. 

Регина всегда восхищалась соревнованиями в области женского бодибилдинга, так как ее мама выступала в спортивной дисциплине "фит-модель".

"Когда мне было лет 12, моя мама выступала, и мы всей семьей ездили ее поддерживать. И уже тогда я смотрела на этих красивых девушек и думала: "Как это круто!". Девушки все в меру подтянуты, красивые платья, это очень классно выглядит", - вспоминает она.

"Мама меня очень мотивировала с самого детства. От нее я и загорелась этой целью выступать на соревнованиях. Моя мама также фитнес-тренер, и сейчас она занимается телесной психологией. Мои родители - это пример для меня. Они всегда меня поддерживали в моем пути", - добавляет тренер.

Жизнь Регины тесно связана со спортом, и ей захотелось поставить себе какую-то цель, чтобы было к чему стремиться. Она видела себя именно на соревнованиях по женскому бодибилдингу.

"Я хотела не просто заниматься, а готовиться к чему-то. Когда ты годами занимаешься тренировками, в какой-то момент это начинает наскучивать и хочется большего", - объясняет она.

Девушка загорелась идеей подготовиться к соревнованиям, подсушить тело и выйти на сцену, чтобы показать свою форму.

Подготовка к соревнованиям по женскому бодибилдингу требует серьезных усилий и строгой диеты.

"Нужен постоянный режим, ежедневные тренировки и строгие диеты. Самое главное - это питание. При подготовке у спортсменов есть две стадии. Это набор массы, чтобы подкачать мышцы. И потом сушка, в среднем она длится три месяца. При сушке твой рацион очень ограничен", - объясняет спортсменка.

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