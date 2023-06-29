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Трагедия в Детской больнице: неожиданно скончалась мать ребенка, больного раком. Разговор с другом семьи
Фото: Justs Kravalis/KLIK
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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​"Находясь в больнице с больным ребенком, внезапно умирает мать! Пожалуйста, помогите!" Именно с этих слов начинается публикация в Facebook о продаже меда, которым за пару дней поделились сотни человек. С одной стороны, это кажется страшной трагедией. С другой - может ли это действительно быть правдой?

"Жил-был трудолюбивый парень, познакомился с девушкой, родил ребенка. Общий дом, мечты и работа превыше всего - свой улей", - говорится в записи.

"В середине зимы пришла беда. У маленького мальчика обнаружили рак, до сих пор и он, и его мама находились в BKUS (Детская Клиническая Университетская больница - прим. ред.), лечили тяжелое заболевание. Вчера утром мама не проснулась. Молодая, здоровая женщина умерла во сне.

Излишне говорить, что муж сломлен и нуждается в вашей помощи прямо сейчас.

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