Трагедия в Детской больнице: неожиданно скончалась мать ребенка, больного раком. Разговор с другом семьи

​"Находясь в больнице с больным ребенком, внезапно умирает мать! Пожалуйста, помогите!" Именно с этих слов начинается публикация в Facebook о продаже меда, которым за пару дней поделились сотни человек. С одной стороны, это кажется страшной трагедией. С другой - может ли это действительно быть правдой?