"Находясь в больнице с больным ребенком, внезапно умирает мать! Пожалуйста, помогите!" Именно с этих слов начинается публикация в Facebook о продаже меда, которым за пару дней поделились сотни человек. С одной стороны, это кажется страшной трагедией. С другой - может ли это действительно быть правдой?
Трагедия в Детской больнице: неожиданно скончалась мать ребенка, больного раком. Разговор с другом семьи
"Жил-был трудолюбивый парень, познакомился с девушкой, родил ребенка. Общий дом, мечты и работа превыше всего - свой улей", - говорится в записи.
"В середине зимы пришла беда. У маленького мальчика обнаружили рак, до сих пор и он, и его мама находились в BKUS (Детская Клиническая Университетская больница - прим. ред.), лечили тяжелое заболевание. Вчера утром мама не проснулась. Молодая, здоровая женщина умерла во сне.