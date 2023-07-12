"Я не буду лучше, чем ты": Откровенная беседа с Инессой Галанте и ее дочерью

"Я не буду лучше, чем ты. Тогда мне нет смысла этим заниматься", - сказала Инессе Галанте дочь Диана, когда ее прослушали и отметили, что у нее есть и слух, и голос, однако девушка выбрала совершенно другую профессию, связанную с миром моды. Но классическая музыка все равно пришла к ней - через работу на мамином фестивале...
В беседе с онлайн-журналом KLIK Инесса Галанте и ее дочь Диана рассказали, как родилась идея фестиваля и почему в 2023 году он проходит последний раз. В свою очередь Диана не стала скрывать, что для нее значит быть дочерью оперной дивы, с какими вызовами она столкнулась в Латвии и как от стресса вновь заговорила на латышском...