Анна из Иманты - чемпионка Европы по снукеру: "После 50 кубков я перестала считать"

33-летняя чемпионка Европы по снукеру Анна Присяжнюк невероятно скромная девушка с большими карими глазами и очаровательной улыбкой. Говоря про свой небольшой рост (170 см), она подчеркивает, что как раз таки тем, кто высокий, им играть сложнее - надо ниже нагибаться.
Снукер - это наиболее сложная разновидность бильярдной лузной игры, которая проходит по специфическим правилам. Целью игры является набор большего количества очков, чем у соперника, причем шары игроки должны класть в лузы в определенной последовательности.
Анна Присяжнюк - вторая представительница Латвии, выигравшая чемпионат Европы среди любителей по снукеру (среди женщин), проходивший в Болгарии. Ранее это смогла сделать Татьяна Васильева в 2012 году.
Анна обыграла главную фаворитку чемпионата - 14-кратную чемпионку Европы бельгийку Венди Янс со счетом 4-3. "Я увидела, что соперница плохо играет и надо ее брать, пока у нее что-то не получается".