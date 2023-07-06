Анна из Иманты - чемпионка Европы по снукеру: "После 50 кубков я перестала считать"

Снукер - это наиболее сложная разновидность бильярдной лузной игры, которая проходит по специфическим правилам. Целью игры является набор большего количества очков, чем у соперника, причем шары игроки должны класть в лузы в определенной последовательности.

Анна обыграла главную фаворитку чемпионата - 14-кратную чемпионку Европы бельгийку Венди Янс со счетом 4-3. "Я увидела, что соперница плохо играет и надо ее брать, пока у нее что-то не получается".

"Изначально у меня не было цели приехать и выиграть. Я вообще сомневалась, ехать ли туда, потому что это была сложная довольно организация. Мне надо было на работе договориться, чтобы мне дали свободную неделю. Из Риги не было прямого рейса, я летела из Вильнюса...