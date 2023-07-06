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Анна из Иманты - чемпионка Европы по снукеру: "После 50 кубков я перестала считать"

Раиса Смирнова
, Журналист RUS TVNET
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Анна Присяжнюк
Анна Присяжнюк Фото: Jānis Škapars/TVNET

33-летняя чемпионка Европы по снукеру Анна Присяжнюк невероятно скромная девушка с большими карими глазами и очаровательной улыбкой. Говоря про свой небольшой рост (170 см), она подчеркивает, что как раз таки тем, кто высокий, им играть сложнее - надо ниже нагибаться.

Снукер - это наиболее сложная разновидность бильярдной лузной игры, которая проходит по специфическим правилам. Целью игры является набор большего количества очков, чем у соперника, причем шары игроки должны класть в лузы в определенной последовательности.

Анна Присяжнюк - вторая представительница Латвии, выигравшая чемпионат Европы среди любителей по снукеру (среди женщин), проходивший в Болгарии. Ранее это смогла сделать Татьяна Васильева в 2012 году. 

Анна обыграла главную фаворитку чемпионата - 14-кратную чемпионку Европы бельгийку Венди Янс со счетом 4-3. "Я увидела, что соперница плохо играет и надо ее брать, пока у нее что-то не получается".

Анна Присяжнюк
Анна Присяжнюк Фото: личный архив Анны Присяжнюк

"Изначально у меня не было цели приехать и выиграть. Я вообще сомневалась, ехать ли туда, потому что это была сложная довольно организация. Мне надо было на работе договориться, чтобы мне дали свободную неделю. Из Риги не было прямого рейса, я летела из Вильнюса...

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