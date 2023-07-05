"Я просто кувыркалась там внизу". В субботу утонули пять человек

"Солнце, светло-голубая вода и гигантские пенные волны, которые нежно покачивают, поднимают и опускают вас, словно играя, брызгая и увлекая за собой", - описывает Илзе те эмоции, которые переполняли ее на прошлой неделе на пляже в Вентспилсе. Дальше был кошмар. Следующая волна уже не "играла", а утащила женщину под воду за сотые доли секунды. "Там было неглубоко, может быть, в безветренную погоду вода была бы мне по грудь. Я не боялась - прыгала по волнам, смеялась, махала рукой другу, который был на пляже. Потом я начала плыть, но сделала всего несколько движений, потому что так плыть было действительно невозможно - волны были слишком большими, как вдруг одна волна как будто приподняла меня и с силой затянула внутрь. Я пришла в себя под водой.