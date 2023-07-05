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"Я просто кувыркалась там внизу". В субботу утонули пять человек
Фото: Zane Bitere / LETA
TVNET
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"Я наслаждалась волнами - прыгала, смеялась. Вдруг одна волна как будто приподняла меня и силой затянула внутрь. Я пришла в себя под водой. Началась паника, не понимала, в какой стороне дно, в какой - небо, где берег, где глубина. Я просто кувыркалась там внизу, открыла глаза - было очень светло", - вспоминает Илзе моменты, когда она тонула в море рядом с Вентспилсом.

В субботу в море утонули пять человек. За этот купальный сезон уже утонули 26 человек, а всего в этом году из водоемов достали 69 погибших.

Течение, которое затягивает

"Солнце, светло-голубая вода и гигантские пенные волны, которые нежно покачивают, поднимают и опускают вас, словно играя, брызгая и увлекая за собой", - описывает Илзе те эмоции, которые переполняли ее на прошлой неделе на пляже в Вентспилсе. Дальше был кошмар. Следующая волна уже не "играла", а утащила женщину под воду за сотые доли секунды. "Там было неглубоко, может быть, в безветренную погоду вода была бы мне по грудь. Я не боялась - прыгала по волнам, смеялась, махала рукой другу, который был на пляже. Потом я начала плыть, но сделала всего несколько движений, потому что так плыть было действительно невозможно - волны были слишком большими, как вдруг одна волна как будто приподняла меня и с силой затянула внутрь. Я пришла в себя под водой.

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