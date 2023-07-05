"Я просто кувыркалась там внизу". В субботу утонули пять человек

"Я наслаждалась волнами - прыгала, смеялась. Вдруг одна волна как будто приподняла меня и силой затянула внутрь. Я пришла в себя под водой. Началась паника, не понимала, в какой стороне дно, в какой - небо, где берег, где глубина. Я просто кувыркалась там внизу, открыла глаза - было очень светло", - вспоминает Илзе моменты, когда она тонула в море рядом с Вентспилсом.
В субботу в море утонули пять человек. За этот купальный сезон уже утонули 26 человек, а всего в этом году из водоемов достали 69 погибших.