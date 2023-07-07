КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Огромные расходы лучше компенсировать за счет участников Праздника песни

Прежде всего, я допускаю, что те, кто сам никогда не пел в хоре, не играл в оркестре и не танцевал в ансамбле народного танца, могут иметь сравнительно небольшое представление о том, что же на самом деле нужно обычному гражданину для попадания на Вселатвийский праздник песни и танца. Это не совсем так, что нужно просто облачиться в народный костюм, сплести венок из трав и прошмыгнуть на сцену Межапарка.

Репетиции хора обычно проходят один или два раза в неделю независимо от того, проводится ли Праздник песни. Бывают и чаще - перед выступлениями хора, но это, наверное, зависит от того, насколько высоких целей хор планирует достичь. Это бесчисленные часы вашего времени, сил и энергии.

Хотя попасть на репетиции хоров в больших городах по-прежнему относительно легко, другие участники преодолевают десятки километров, чтобы репетировать в сельских хорах. В основном на личном транспорте и за свои деньги.

Далее репертуар - нужно выучить не пять-десять простых народных песен, а более 30 очень серьезных и сложных хоровых произведений. К моменту заключительного концерта желательно знать их все в совершенстве наизусть, так же, как и песни, которые необходимо спеть во время смотра хоров.