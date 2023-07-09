Фото ⟩ Что находится по другую сторону праздника?

Иева отмечает, что еще одной опцией может быть сумка-кенгуру, но и с ней не всегда точно можно знать, что вход на территорию Большой эстрады не будет запрещен. Охранники указали, что шатание детей по территории недопустимо, на что Иева говорит: "Он же слишком маленький, чтобы шататься, и если он заснет, мне же его некуда положить!".

Фото: Toms Treibergs

Вполне вероятно, что воссоединение всей семьи в конце дня будет еще более эмоциональным, чем в другое время - но вопрос о правилах безопасности и о том, чем жертвуют во имя них, обязательно будет поднят и во время и после праздника. Обещаю Еве, что буду держать за них кулаки, и двигаюсь дальше.