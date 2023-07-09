Фото ⟩ Что находится по другую сторону праздника?

Во вторник, 4 июля, на Большой эстраде Межапарка - в Серебряной роще - прошла репетиция концерта "Чистота. Путь песни" (Tīrums. Dziesmas ceļš). Уже с первых мгновений на заполненной певцами эстраде (пусть и не полностью и не в народных костюмах) где-то внутри начал тикать метроном, отсчитывая: "Сейчас начнется... Сейчас начнется...". Но за каждым фасадом есть задворки, которые не нужно воспринимать как нечто плохое или некрасивое. Это основа, фундамент, на который опирается красивая постройка. Это грубые кирпичи, а не обработанные, закругленные колонны.
Чтобы познакомиться ближе с участниками праздника и их предыдущим опытом, я отправился на развекду после сильного ливня, последствия которого - промокший дождевик - ветра Межапарка быстро высушили.
Идя до Первых врат (какое библейское название!), на краю дороги замечают палатку с надписью "Семейное помещение". Здесь ютятся несколько матерей, а один отец задумчиво нянчит совсем юную участницу праздника. Познакомился с певицей Стокгольмского латышского хора Иевой, которая уже в самом начале разговора отметила, что гамма эмоций в связи с пережитым процессом репетиции праздника "безумная".
Так как ее отцу уже 80 лет, мама скончалась, а брат живет за границей, в Латвии нет никого, кому можно было бы доверить воспитание ее сына Хуго. Вечером из Стокгольма прибудет муж Иевы, который станет главным подспорьем в присмотре за ребенком, однако до этого пришлось пережить довольно неприятный момент:
"Ты чувствуешь себя как преступник, стоя с этой [детской] коляской у ворот. Была абсурдная ситуация, когда я подошла к воротам и поняла, что внутрь не попаду, и я едва не расплакалась. Затем подошла одна из организаторов, выслушала меня, сообщила по рации, договорилась и впустила меня [с коляской] внутрь. Прошел час, и за мной внезапно начали бегать двое охранников, говоря, что правила есть правила и я не могу здесь находиться [с детской коляской]. Я сказала, что организатор договорилась и впустила, на что они сообщили, что этого организатора нужно наказать, так как это недопустимо".
Иева отмечает, что еще одной опцией может быть сумка-кенгуру, но и с ней не всегда точно можно знать, что вход на территорию Большой эстрады не будет запрещен. Охранники указали, что шатание детей по территории недопустимо, на что Иева говорит: "Он же слишком маленький, чтобы шататься, и если он заснет, мне же его некуда положить!".
Вполне вероятно, что воссоединение всей семьи в конце дня будет еще более эмоциональным, чем в другое время - но вопрос о правилах безопасности и о том, чем жертвуют во имя них, обязательно будет поднят и во время и после праздника. Обещаю Еве, что буду держать за них кулаки, и двигаюсь дальше.