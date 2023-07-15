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ВИДЕО ⟩ Лусис наслаждается: кафе Zelta ķilava, или Налоги платят только лохи
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis
, TVNET publicists
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На улице Таллинас буквально в нескольких шагах от ее пересечения с улицей Чака находится очень колоритное заведение - Zelta ķilava ("Золотая килька"). Я периодически замечал его, проходя мимо, но то, что летом в кафе есть еще и открытая терраса, я воспринял буквально как приглашение познакомиться с этим местом поближе.

В отзывах в Google у "Кильки" впечатляющие 4,6 звезды из пяти. Все в восторге от дружелюбных цен, вежливого обслуживания, бутербродов с колькой и пива "Бренгулю". Скажу так - примерно половина из этого действительно соответствовала действительности.

Время работы Zelta ķilava - с десяти утра до одиннадцати вечера, а по пятницам и субботам - аж до полуночи. Так как прилавок с едой довольно скромный, а что-то теплое можно получить только с помощью микроволновки, то допускаю, что еда не главный конек этого места. В этом смысле все правильно - деньги задуманы не для еды.

Но поесть можно - доступен актуальный для этого сезона холодный суп, серый горох со шпеком, селедка под шубой, бутербродики с килькой, лососем и горячий бутерброд с сыром. Цены ни на что из этого, по крайней мере во время моего визита, не указывались, единственная цифра, в которой я мог быть уверен - это 3 евро за пол-литра разливного пива "Бренгулю".

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