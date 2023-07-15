ВИДЕО ⟩ Лусис наслаждается: кафе Zelta ķilava, или Налоги платят только лохи

В отзывах в Google у "Кильки" впечатляющие 4,6 звезды из пяти. Все в восторге от дружелюбных цен, вежливого обслуживания, бутербродов с колькой и пива "Бренгулю". Скажу так - примерно половина из этого действительно соответствовала действительности.

Время работы Zelta ķilava - с десяти утра до одиннадцати вечера, а по пятницам и субботам - аж до полуночи. Так как прилавок с едой довольно скромный, а что-то теплое можно получить только с помощью микроволновки, то допускаю, что еда не главный конек этого места. В этом смысле все правильно - деньги задуманы не для еды.